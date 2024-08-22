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Formula 1

Croft: "Ricciardo, Red Bull'a terfi edecek kadar başarılı değil"

Sky F1 yorumcusu David Croft, Daniel Ricciardo'nun çok yetenekli olduğunu söylese de Red Bull'a terfi edecek kadar iyi olduğunu düşünmüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Liam Lawson ve Formula 2 şampiyona lideri Isack Hadjar gibi isimler gelecek yıl için bir koltuk ararken, baskı altında olan Sergio Perez'in 2025'e kadar sözleşmesi mevcut.

Daniel Ricciardo ve Liam Lawson'ın Red Bull'a geçmek için en büyük iki favori olduğunu belirten Croft, eski Red Bull pilotu Ricciardo'nun Max Verstappen'in yanındaki eski koltuğuna geri dönmek için 'yeterince şey yapıp yapmadığını' düşünüyor.

Ancak bu durum, Red Bull için çetrefilli olmasına rağmen, pilot konusunda çok fazla seçeneğe sahip olduklarının bir kanıtı.

Sky F1 podcast'ine konuşan Croft, "Mesele şu ki, Sergio'nun gelecek yıl için sözleşmesi var."

"Eğer Red Bull bu sözleşmeyi feshetmek isterse ona mutlaka ödeme yapacaklardır. Bu, Liam Lawson ya da Daniel Ricciardo'ya ödeyeceklerinden daha fazla olabilir."

"Sergio Perez'e ödeme yapmanız gerekiyorsa, Liam Lawson ile büyük bir sözleşme yapılmayacaktır, çünkü zaten oldukça fazla ödeme yapıyorlar. Bunun yanı sıra Sergio'nun getirdiği sponsorluk parası da kaybolacak." 

Liam Lawson, RB F1 Team

Liam Lawson, RB F1 Team

Fotoğraf: Davide Cavazza

"Bence Daniel Ricciardo harika bir adam. Onun harika anlarına şahit olduk ve yıllar boyunca onu izlemekten büyük keyif aldım. Yine de Red Bull'a terfi edecek kadar başarılı mı bilmiyorum." 

"Şampiyonada takım arkadaşının 10 puan gerisinde olan bir adam Red Bull için yeterli mi? Terfiyi garantilemek için yeterince şey yapıyor mu?"

"Bu platformu Daniel Ricciardo'yu eleştirmek için kullanmıyorum, ancak onu takıma almak konusunda yaşanan tereddütlerin nedenini anlayabiliyorum."

"Ben olsaydım Perez'in yerine Liam Lawson'ı koyardım çünkü pistte daha kötü bir durumla karşılaşacaklarını sanmıyorum."

"Ancak Liam Lawson, Max Verstappen ile uyum sağlayabilecek mi ve Red Bull'un ihtiyaç duyduğu takım arkadaşları olabilecekler mi? İki takım arkadaşı arasında uyum olacak mı? Daniel Ricciardo'yu Max Verstappen için daha uyumlu bir seçenek mi?"

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