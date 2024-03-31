Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

David Croft, Daniel Ricciardo'nun 'büyük baskı' altında olduğunu ve RB takımı aracına uygun olmayabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Red Bull Content Pool

Ricciardo F1 2024 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

Avustralyalı ve eski F1 şampiyonu olan Alan Jones bile Ricciardo'nun en iyi dönemini geride bırakıp bırakmadığını sorguladı.

Croft ise, Ricciardo'nun ev sahibi olduğu ve 13. sırada bitirdiği Avustralya Grand Prix'sinden önce Fox Sports Australia'ya, "Ricciardo büyük bir baskı altında."

"Ricciardo sezona o kadar da iyi başlamadı ve şu anda VCARB01 aracı onun için uygun olmayabilir."

"Her zaman takım arkadaşınıza karşı değerlendirilirsiniz ve o takım arkadaşı tarafından yenildi."

"Elbette Daniel'in hâlâ iyi bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Griddeki yerini hak ediyor ama ondan daha fazlasını görmemiz gerek." şeklinde konuşmuştu.

Ricciardo bu yıla, bazı etkileyici sonuçların kendisini 2025'te Red Bull'a taşıyabileceği umuduyla girdi.

Liam Lawson, Yedek Sürücü, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı

Liam Lawson, Yedek Sürücü, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ancak Sergio Perez koltuğu konusunda karşılaştığı baskıya karşılık verirken, Ricciardo daha genç sürücüler tarafından gölgede bırakıldı.

Ancak RB, Liam Lawson'ın geçen sezonki sakatlık döneminde tecrübeli Avustralyalının yerine geçerken gösterdiği etkileyici performansa rağmen bu yıl Ricciardo'ya olan inancını korudu.

Yine de Croft bu konuda Ricciardo'yu uyardı: "Liam Lawson orada ve hazır."

"(RB'nin) varlık nedeni genç sürücüleri yetiştirmek ve eminim ki bu Daniel Ricciardo değil." 

New Zealand Herald, Avustralya Grand Prix'sinden sonra Ricciardo'nun değerini kanıtlaması için bir zaman sınırı olduğunu bildirdi.

Ricciardo'ya iki yarışlık bir ültimatom verildiği ve bunun sonucunda Miami'de Liam Lawson ile değiştirilebileceği bildirildi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bayer: "Lawson, iki pilotumuza da baskı yapıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"

Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"

Formula 1
Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"
Hulkenberg, Ricciardo'nun performansındaki düşüşe anlam veremiyor

Hulkenberg, Ricciardo'nun performansındaki düşüşe anlam veremiyor

Formula 1
Hulkenberg, Ricciardo'nun performansındaki düşüşe anlam veremiyor
Hill: "Zeki bir sürücüye karşı temkinli olmak yarışların bir parçası olmalı"

Hill: "Zeki bir sürücüye karşı temkinli olmak yarışların bir parçası olmalı"

Formula 1
Avustralya GP
Hill: "Zeki bir sürücüye karşı temkinli olmak yarışların bir parçası olmalı"

Son Haberler

Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"

Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"

F1 Formula 1
Japonya GP
Wolff: "2022'nin başında yolumuzu kaybettik"
Red Bull için Alonso iddiası artıyor

Red Bull için Alonso iddiası artıyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Red Bull için Alonso iddiası artıyor
Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"

Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"

F1 Formula 1
Ferret: "Ricciardo böyle devam edecekse emekli olmalı"
Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"

Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"

MGP MotoGP
Portekiz GP
Binder: "Çaylakların ilk yıllarında işleri artık daha zor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye