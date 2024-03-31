Croft: "Ricciardo griddeki yerini hak etse de daha fazlasını göstermeli"

Ricciardo F1 2024 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

Avustralyalı ve eski F1 şampiyonu olan Alan Jones bile Ricciardo'nun en iyi dönemini geride bırakıp bırakmadığını sorguladı.

Croft ise, Ricciardo'nun ev sahibi olduğu ve 13. sırada bitirdiği Avustralya Grand Prix'sinden önce Fox Sports Australia'ya, "Ricciardo büyük bir baskı altında."

"Ricciardo sezona o kadar da iyi başlamadı ve şu anda VCARB01 aracı onun için uygun olmayabilir."

"Her zaman takım arkadaşınıza karşı değerlendirilirsiniz ve o takım arkadaşı tarafından yenildi."

"Elbette Daniel'in hâlâ iyi bir sürücü olduğunu düşünüyorum. Griddeki yerini hak ediyor ama ondan daha fazlasını görmemiz gerek." şeklinde konuşmuştu.

Ricciardo bu yıla, bazı etkileyici sonuçların kendisini 2025'te Red Bull'a taşıyabileceği umuduyla girdi.

Liam Lawson, Yedek Sürücü, Visa Cash App RB F1 Takımı, Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Ancak Sergio Perez koltuğu konusunda karşılaştığı baskıya karşılık verirken, Ricciardo daha genç sürücüler tarafından gölgede bırakıldı.

Ancak RB, Liam Lawson'ın geçen sezonki sakatlık döneminde tecrübeli Avustralyalının yerine geçerken gösterdiği etkileyici performansa rağmen bu yıl Ricciardo'ya olan inancını korudu.

Yine de Croft bu konuda Ricciardo'yu uyardı: "Liam Lawson orada ve hazır."

"(RB'nin) varlık nedeni genç sürücüleri yetiştirmek ve eminim ki bu Daniel Ricciardo değil."

New Zealand Herald, Avustralya Grand Prix'sinden sonra Ricciardo'nun değerini kanıtlaması için bir zaman sınırı olduğunu bildirdi.

Ricciardo'ya iki yarışlık bir ültimatom verildiği ve bunun sonucunda Miami'de Liam Lawson ile değiştirilebileceği bildirildi.