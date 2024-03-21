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Formula 1 Avustralya GP

Croft: "Red Bull'daki 'güç savaşı' takıma zarar verebilir"

Sky Sports F1 yorumcusu David Croft, Red Bull'daki bariz 'güç savaşı' hakkında konuştu ve yaşananların sonunda takıma zarar verebileceğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Sam Bagnall / Motorsport Images

Takım patronu Christian Horner hakkındaki iç soruşturması oldukça uzun bir süre F1 gündeminde bomba etkisi yarattı. Helmut Marko ve Jos Verstappen gibi isimlerin kamuoyuna açık hoşnutsuz sözleri perde arkasındaki huzursuzluğa işaret etti, ancak pist performansları bundan zarar görmedi.

Horner, Red Bull'un çoğunluğunun desteğine sahip gibi görünse de Sky'ın baş F1 yorumcusu, takımın sezona iyi bir başlangıç yapmasına ve şu ana kadar olası 88 puandan 87'sini toplamasına rağmen arka plandaki konuşmaların 'enerji seviyelerini tüketiyor' olabileceğini açıkladı.

Croft, Fox Sports Australia'ya verdiği demeçte, "Perde arkasında bir güç savaşı gibi görünen bu durum şu anda sportif performanslarına zarar vermiyor." 

"Ancak arka planda dikkatleri üzerine çeken ve enerji seviyelerini düşüren çok şey varsa, bu eninde sonunda onlara zarar verebilir."

"Çünkü önümüzde uzun, çok uzun bir sezon var." dedi.

Özellikle Max Verstappen, takımdaki geleceğinin kısmen motor sporları danışmanı Marko'nun geleceğine bağlı olduğunu ima ettiğinde manşetlere taşındı. 80 yaşındaki Marko'nun geleceği, kısa bir süre önce olası bir görevden uzaklaştırmayı ima etmesinin ardından şirketle birlikte olduğu doğrulandı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Croft, Marko'nun ne kadar yakın olduğu ve kariyerleri boyunca pek çok sürücüyle birlikte olduğu düşünüldüğünde Hollandalı'nın bu bakış açısını anlıyor.

Croft, "Günün sonunda Marko, Max Verstappen'e Formula 1'de geçirdiği süre boyunca rehberlik eden kişidir."

"Marko'nun pilotlarla özel bir ilişkisi var çünkü onun işi bu. Onun amacı bu." dedi.

Horner ile ilgili olarak, Red Bull GmbH'deki iç soruşturmanın merkezinde yer alan kişinin, takım patronu hakkındaki iddiaların reddedildiği sonuca itiraz ettiği geniş çaplı olarak bildirildi.

Horner bu durumun kişisel olarak kendisi üzerindeki etkisinden bahsetti ve Croft da bunun kendisini ve çevresindekileri etkileyeceğini kabul ediyor.

"Christian Horner'ın geleceği bu temyizin sonuçlarına bağlı. Eminim ki bu durum sadece Christian'ı değil, ailesini de etkileyecektir." 

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Zeynep Taş
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Zeynep Taş
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