Croft: "RB20 adeta bir 'savaş uçağı' gibi"

Lazenby Sky Sports podcast'inde Bahreyn Grand Prix'sinden ne öğrendiği sorusunu yanıtlarken şu sözleri sarf etti: "Bu hafta sonu öğrendiğim şey Adrian Newey'in oldukça iyi olduğu."

"Bir başka şey de bence yeni muhtemelen geçen yıldan bile daha iyi. Bu harika."

"Rakiplerin RB20'yi yenme şansına sahip olabilmeleri için her hafta sonu en iyi seviyelerinde olmaları gerekiyor."

Avusturyalı ekip yeni aracı şubat ayı ortasında tanıttığı zaman, birçok kişi tasarımın geçen yıldan oldukça farklı görünmesine şaşırmıştı.

Newey, lansman etkinliğinde gridin yarısının RB19'u kopyalama olasılığı nedeniyle muhafazakar olmak istemediklerini açıklamıştı.

Croft bu konuda şöyle söyledi: "Bu sadece bir sanat eseri. RB20 adeta bir savaş uçağı gibi görünüyor. Tüm hafta sonu boyunca söyledik, yine harikaydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu sadece aracın hızıyla ilgili bir durum değil. Aynı zamanda hem aracın hem de sürücünün dayanıklılığıyla ilgili, ki bunu Avustralya 2022'den beri görüyoruz."

"Verstappen'in yarışı bitiremediği son yarış buydu." dedi.

Croft sözlerine şöyle devam etti: "Sanırım 40 yarıştır üst üste finiş görüyor ya da öyle bir şey."

"Rakip olsaydım bu konuda gerçekten endişelenirdim. Bu dayanıklılık serisi ne zaman bitecek? Çünkü yakın zamanda olacak gibi görünmüyor. Dahası, Max de hatasız bir iş yapıyor ve bu iki şey el ele gidiyor. Şampiyonluklar böyle kazanılıyor."

"Max'in aracına başlangıçta bir tekerlek kelepçesi takmadığımız sürece, diğerlerinin aradaki farkı nasıl kapatabileceğini bilemiyorum!"