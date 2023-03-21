Croft: “W14, RB19 ile mücadele ederken F2 aracı gibi kalıyor”

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Yarışa 15. sıradan başlayan Verstappen, yarış boyunca çok fazla geçiş yaptı ve geçtiği pilotlardan biri de Russell'dı.

DRS olmadan Russell, Verstappen'e karşı iyi bir savunma yapamadı çünkü arada bariz bir hız farkı vardı.

Croft bu konuda, "George Russell Red Bull'u arkasında tutmak için ne yapabilirdi ki?"

"Onun DRS'si yoktu ancak Max Verstappen'in vardı. Oldukça kolay bir geçişti." dedi.

Croft, bunu iki F1 aracından ziyade farklı sınıflardaki araçların mücadelesine benzetti.

"İki araç arasındaki tempo farkı göz önüne alındığında bu mücadele F1'e karşı F2 gibi görünüyordu."

"Elbette bunu Mercedes aracının tasarımında yer alan hiç kimseye herhangi bir şekilde hakaret etmek için söylemiyorum."

"Sadece Red Bull sanki bambaşka bir seviyede gibi görünüyordu!"

George Russell, Mercedes F1 W14, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

F1'deki en son zaferini 2021'de Cidde'de Verstappen'e karşı elde eden Lewis Hamilton, Red Bull kendisini yakaladıktan sonra Verstappen'e karşı savunma yapmaya çalışmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Red Bull'un üstünlüğünün Formula 1 için endişe verici bir işaret olup olmadığı sorusuna Hamilton şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum, bunu söylemek bana düşmez ama hiç bu kadar hızlı bir araç görmemiştim."

"Lider takım bizken, o kadar hızlı değildik. Diğerlerine kıyasla gördüğüm en hızlı araç buydu, neden ya da nasıl bilmiyorum ama beni inanılmaz bir hızla geçti."

"Engelleme zahmetine bile girmedim çünkü arada çok büyük bir hız farkı vardı."