Croft: "Piastri, gelecekte şampiyon olabilecek bir pilot"

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Avustralyalı çaylak, F1'deki ilk yarışı olan Bahreyn'de yarış dışı kalsa da, Suudi Arabistan GP'de iyi bir performans gösterdi.

Takım arkadaşı Lando Norris Q1'de duvara temas ederken, Piastri kariyerinde ilk kez Q3'e kalmayı başardı.

Yarış günü ne yazık ki McLaren'in planlandığı gibi gitmedi; Piastri'nin Pierre Gasly ile başlangıçtaki teması sonrasında yeni bir ön kanat için pite girmesi gerekirken, Norris de bu olaydan kaynaklanan parçalara temasından sonra pite girmek zorunda kaldı.

Norris yarışı 17. sırada bitirirken, Piastri 15. sırada bitirdi.

Piastri, Charles Leclerc ve George Russell gibi, arka arkaya sezonlarda Formula 3 ve Formula 2 şampiyonluklarını kazandı. Her ikisi de doğru araçta geleceğin Dünya Şampiyonları olarak konuşuluyor ve Croft, Piastri'nin de bu konuşmaya dahil olması gerektiğine inanıyor.

Croft, SEN's Sportsday'e verdiği demeçte, "Oscar Piastri, Fernando Alonso'nun aynı şehirde [Melbourne] ilk F1 yarışına çıkmasından bir ay sonra doğdu."

Oscar Piastri, McLaren, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Oscar Piastri'yi severim. Bir insan olarak bence harika biri, gerçekten cana yakın, çok konuşkan ve gerçekten kolay bir adam."

"Charles Leclerc ve George Russell gibi o da F3 ve F2'de iki ana destek serisinde arka arkaya şampiyon oldu."

"McLaren'e takım için pek de iyi bir zamanda gelmedi. Şu anda Takımlar Şampiyonası'nda sonuncular ve henüz hiç puan alamadılar."

"İlk yarışı sadece 13 tur sürdü çünkü araç arızalandı. Ama bence Cidde'de Piastri'de gerçek bir mücadeleci ruhu gördük. Takım arkadaşı Lando Norris ve bir başka çaylak olan Logan Sargeant ile büyük bir mücadele içindeydi."

"Daha iyi olacağına eminim, McLaren ekibini gerçekten etkiledi. F1 pilotu olmanın getirdiği zorluklara ve streslere uyum sağladı, öğrendi."

"Önümüzdeki yıllarda bu adamdan çok iyi performanslar göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse şampiyon olma yolunda ilerliyor." dedi.