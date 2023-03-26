Croft: "Piastri, gelecekte şampiyon olabilecek bir pilot"
Sky Sports F1 yorumcusu David Croft, McLaren pilotu Oscar Piastri'nin Formula 1'e etkileyici bir başlangıç yapmasının ardından Piastri'nin Dünya Şampiyonu olabileceğini düşünüyor.
Avustralyalı çaylak, F1'deki ilk yarışı olan Bahreyn'de yarış dışı kalsa da, Suudi Arabistan GP'de iyi bir performans gösterdi.
Takım arkadaşı Lando Norris Q1'de duvara temas ederken, Piastri kariyerinde ilk kez Q3'e kalmayı başardı.
Yarış günü ne yazık ki McLaren'in planlandığı gibi gitmedi; Piastri'nin Pierre Gasly ile başlangıçtaki teması sonrasında yeni bir ön kanat için pite girmesi gerekirken, Norris de bu olaydan kaynaklanan parçalara temasından sonra pite girmek zorunda kaldı.
Norris yarışı 17. sırada bitirirken, Piastri 15. sırada bitirdi.
Piastri, Charles Leclerc ve George Russell gibi, arka arkaya sezonlarda Formula 3 ve Formula 2 şampiyonluklarını kazandı. Her ikisi de doğru araçta geleceğin Dünya Şampiyonları olarak konuşuluyor ve Croft, Piastri'nin de bu konuşmaya dahil olması gerektiğine inanıyor.
Croft, SEN's Sportsday'e verdiği demeçte, "Oscar Piastri, Fernando Alonso'nun aynı şehirde [Melbourne] ilk F1 yarışına çıkmasından bir ay sonra doğdu."
Oscar Piastri, McLaren, on the grid
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Oscar Piastri'yi severim. Bir insan olarak bence harika biri, gerçekten cana yakın, çok konuşkan ve gerçekten kolay bir adam."
"Charles Leclerc ve George Russell gibi o da F3 ve F2'de iki ana destek serisinde arka arkaya şampiyon oldu."
"McLaren'e takım için pek de iyi bir zamanda gelmedi. Şu anda Takımlar Şampiyonası'nda sonuncular ve henüz hiç puan alamadılar."
"İlk yarışı sadece 13 tur sürdü çünkü araç arızalandı. Ama bence Cidde'de Piastri'de gerçek bir mücadeleci ruhu gördük. Takım arkadaşı Lando Norris ve bir başka çaylak olan Logan Sargeant ile büyük bir mücadele içindeydi."
"Daha iyi olacağına eminim, McLaren ekibini gerçekten etkiledi. F1 pilotu olmanın getirdiği zorluklara ve streslere uyum sağladı, öğrendi."
"Önümüzdeki yıllarda bu adamdan çok iyi performanslar göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse şampiyon olma yolunda ilerliyor." dedi.
Hill: "Schumacher hiçbir zaman 'göze çarpan' bir performans sergilemedi"
Alonso: "Bir noktada geriye düşeceğiz"
Piastri: "Araçta kendimi giderek daha rahat hissediyorum"
Piastri: "Araçta kendimi giderek daha rahat hissediyorum" Piastri: "Araçta kendimi giderek daha rahat hissediyorum"
Piastri: "İlerleme kaydediyoruz"
Piastri: "İlerleme kaydediyoruz" Piastri: "İlerleme kaydediyoruz"
Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"
Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor" Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"
Son Haberler
"Red Bull'un DRS'deki aşırı hızının temelinde kiriş kanat bulunuyor"
"Red Bull'un DRS'deki aşırı hızının temelinde kiriş kanat bulunuyor" "Red Bull'un DRS'deki aşırı hızının temelinde kiriş kanat bulunuyor"
Coulthard: "Fazla başarı, Mercedes için kötü bir öğretmen oldu"
Coulthard: "Fazla başarı, Mercedes için kötü bir öğretmen oldu" Coulthard: "Fazla başarı, Mercedes için kötü bir öğretmen oldu"
Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin"
Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin" Alonso: "Tek bir yılda en büyük adım atan takım Aston Martin"
Alpine: "Rakiplerimizin fırsatçılığından dolayı Gasly'nin ceza puanları silinmedi"
Alpine: "Rakiplerimizin fırsatçılığından dolayı Gasly'nin ceza puanları silinmedi" Alpine: "Rakiplerimizin fırsatçılığından dolayı Gasly'nin ceza puanları silinmedi"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.