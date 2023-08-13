Croft: "Perez, Michael Schumacher değil Rubens olduğunu kabul etmeli"

Sezon başında kısa bir süre için şampiyonluk adayları arasına girmeyi başaran Perez'in umutları, Monaco'dan Silverstone'a kadar üst üste beş kez Q3'e girememesi ve sadece bir kez podyuma çıkmasıyla suya düştü.

Elbette tüm bunlar olurken takım arkadaşı Max Verstappen üst üste yarış kazanıyordu, bu da Perez'in sonunda Macaristan ve Spa'da eski performansına geri dönse bile şampiyonluk mücadelesinden oldukça geriye düştüğü anlamına geliyordu.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Perez'in formuna geri dönmesini pilotunun bu hayalden vazgeçerek üzerindeki baskıyı atmasına bağlıyor.

Marko, "Artık Dünya Şampiyonluğu rüyasından uyandı. Belki de bu, mümkün olan en iyi performansı sergilemeye yeniden odaklanmasına yardımcı olacaktır." demişti.

Sky Sports yorumcusu Croft da aynı fikirde ve Perez'in Verstappen'in iki numarası olmaktan 'mutlu olduğu takdirde' iyi bir performans göstereceğini söylüyor.

Croft, "Bu konuda Helmut Marko'ya katılıyorum ve bunu nadiren söylerim. Sergio'nun sorunu Dünya Şampiyonu olabileceğini düşündüğünde başladı."

"Psikolog değilim ama bence yaz tatilinden sonra Max'e karşı ikinci planda olduğunu kabul ederek, Red Bull'un ihtiyaç duyduğu şeyin bu olduğunu fark edip bu pozisyondan memnun olursa, Checo kesinlikle iyi olacaktır." dedi.

Eski F1 pilotu Karun Chandhok, Perez'in; Schumacher'in Ferrari ile şampiyonluk kazandığı günlerde takım arkadaşlarının yapmak zorunda kaldığına benzer bir seçim yapması gerektiğine inanıyor.

Ya Barrichello gibi hayal kırıklığına uğrayacak ya da bunu kabullenip Irive gibi ara sıra yarış kazanan bir pilot olmanın tadını çıkaracak.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Chandhok, "Bu tıpkı Ferrari'de Michael, Eddie ve Rubens ile yaşadıkları duruma benziyor. Rubens 2000 yılında Ferrari'ye Michael'ın yanında olmayı, Michael'la eşit olmayı ve ona karşı yarışmayı umarak geldi. Ancak sonrasında bunun böyle olmayacağını anladı ve beş yılını gerçekten hüsrana uğrayarak geçirdi."

"Oysa Irvine, oraya gittiğinde bunu yapamayacağını biliyordu ve şöyle düşündü: 'Biliyor musunuz, eğer bu adama üç adım yaklaşabilirsem, bu harika olur. Ferrari pilotu olacağım ve hayat güzel olacak' diye düşündü. Ve o zaman mutluydu, sanırım çok para kazandı ve o dönemde daha mutlu bir hayat yaşadı."

"Bu yüzden bir noktada, Crofty'ye katılıyorum. Checo'nun, Formula 1 aracına binmiş en büyük, doğal yetenekli pilotlardan biriyle karşı karşıya olduğunu kabul etmesi gerekiyor." dedi.

Croft ise sözlerine şöyle devam etti: "Checo, takım arkadaşı yarışı kazandıysa ikinci bitirmeli ya da şansını deneyip onu geçmeli ve bunu yapabileceğini zaten biliyoruz."

"Ama Rubens olduğunun farkına varmalı. O bir Eddie Irvine değil, o bir Michael Schumacher değil."

Britanyalı'ya göre Perez, bunu yapmayıp ikinciliği kabul etmedikçe Red Bull koltuğunu koruyamayacak.

Croft, "Checo, çok sayıda Red Bull satılmasına yardımcı oluyor."

"Takıma çok fazla sponsorluk parası getiriyor, bu da bütçe sınırını göz önünde bulundurduğumuzda oldukça önemli. Ancak sonuçları Red Bull'un istediği seviyeye ulaşmazsa bu bile onu kurtarmayacak."

"Tüm online Red Bull F1 ürünlerinin %65'i Meksika'da satılıyor, bu da Checo'nun ticari değerini gösteriyor ama bu onu kurtarmayacak." dedi.