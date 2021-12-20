Croft: “Mercedes, spora olan inancını kaybetti”

Sky Sports’un Formula 1 yorumcusu Croft, Mercedes’in perşembe günü yayınladığı açıklamanın son yarışın ardından hem takımın hem de hayranların nasıl hissettiğini yansıttığını söyledi. Mercedes’in açıklamasında şu ifadeler yer alıyordu: “Elbette, yarış kaybetmek bu oyunun bir parçası ama yarışmaya olan inancınızı kaybetmek farklı bir şey.”

Takım, yarış sonrasında 2 farklı protestoda bulundu ancak değerlendirmelerin sonucunda hakemler, Mercedes’in protestolarını reddetti ve Verstappen resmi olarak dünya şampiyonu oldu. Yine de Alman takım, perşembe günü yaptıkları açıklamada pazar günkü yarışın sonucunu adil bulmadıklarını net bir şekilde ifade etti.

Croft, FIA’nın olayları daha detaylı şekilde inceleyeceklerini belirten bir bildiri yayınlamasına rağmen hafta sonu hakkında daha şeffaf davranmayarak durumu iyileştirmediklerini söyledi.

Sky Sports News tarafından takımın şu anki hisleri sorulduğunda Croft, “Spora olan inançlarını kaybettiler. Yarışın sonundaki karar karşısında şaşkına döndüler.”

"Buraya, yarış direktörü Michael Masi'yi suçlamak için gelmedim. Sky Sports'ta haftanın başında söylediğim gibi, onu uzun zamandır tanıyorum, [Masi] iyi bir adam, kritik anlarda elinden geldiğince dürüst kararlar veriyor."

“Fakat pazar gününden şu ana kadar olan süreçte, bir bilgi eksikliği oluştu değil mi?"

“Evet, FIA bir açıklama yaptı ancak yeterince şey söylemediler. Karar verme süreci hakkında yeterli açıklamalar yapmadılar, bu yüzden hâlâ hepimiz kendimize göre bir görüş ortaya koyuyoruz."

“Sosyal medyada ve diğer çeşitli kanallarda, olanlar hakkında herkesin keskin bir görüşü var." dedi.

Toto Wolff, perşembe günü takımın kararıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve Hamilton'ın Abu Dhabi olaylarının ardından önümüzdeki sezon F1'e devam edip etmeyeceğini hakkında kesin bir şey söylemedi. Wolff, 7 kez dünya şampiyonunun son yarışın sonuçlanma şekli konusunda “hayal kırıklığına uğradığını” da ekledi.

Wolff ve Hamilton, FIA'nın perşembe gecesi Paris'te düzenlediği ödül törenine katılmayı reddetti ve Croft, ikilinin şu anda hissettikleri göz önünde bulundurulduğunda, bunu yapmalarının "onlar için iyi” olduğunu belirtti.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images