Croft: "McLaren elindeki her avantajı sonuna kadar kullanmak zorunda"

Sezonun ilk yarısını ön sıranın en arkasında geçiren McLaren, Macaristan’a getirdiği geniş kapsamlı paketle adeta geri döndü. Son dünya şampiyonu Lando Norris, bu güncellemelerin meyvesini Hungaroring’deki ilk galibiyetiyle soplarken, Sky Sports F1 yayınında konuşan spiker David Croft da İngiliz ekibinin yükselişine dikkat çekti.

Croft, Woking merkezli takımın hem motor tedarikçisi Mercedes’i geride bırakmasını hem de getirdiği parçaların doğrudan piste etkisini övgüyle karşıladı.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren David Croft, şu ifadeleri kullandı: "Sezonun 11 yarışını geride bıraktık ve McLaren, Mercedes güç ünitesini yılın başına kıyasla çok daha iyi kavramış durumda.”

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Macaristan’da bu kadar iyi olmaları sürpriz mi? Geçmiş formlarına bakarsak hayır; zira son iki yıldır Budapeşte’de 1-2 yapıyorlardı. Ancak Mercedes’in Monako’daki ezici üstünlüğünü düşünürsek hafif bir sürpriz sayılır.”

“Monako tamamen pilot odaklı bir pistti ve Antonelli o hafta sonu olağanüstü bir performans sergiledi.. Yine de Mercedes’in Budapeşte tarzı bir pistte zayıf kalacağını düşünmüyordum.”

“Rekabetin kızışması ve şampiyonluğun son tura kadar sürmesi şüphesiz hepimizin istediği şey. Beni asıl sevindiren nokta McLaren’in getirdiği güncellemenin nokta atışı çalışması oldu.”

“Bu yıl aradaki farkı kapatmak için acele etmeyip doğru zamanı beklediler. Hafta sonu ilerledikçe Lando’nun yakaladığı tempo, paketin ne kadar başarılı olduğunun kanıtıydı. Artık Mercedes’e meydan okumaya tamamen hazırlar.”

Genel klasmanda 128 puanla 5. sırada yer alan ve lider Kimi Antonelli’nin 91 puan gerisinde bulunan Norris için şampiyonluk kapısının henüz kapanmadığını savunan Croft, sözlerini şöyle tamamladı: "McLaren elindeki her avantajı sonuna kadar kullanmak zorunda."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Yaz arasının ardından benim için en büyük soru işareti şu: McLaren bu ivmeyi sürdürebilecek mi?”

“Bütün kozlarını Lando Norris’e mi yatıracaklar? Takımlar şampiyonluğunda yine mutlu sona ulaşabilecekler mi? Bana kalırsa pilotlar şampiyonluğu hâlâ tamamen açık bir arena. Lando’nun arkada kaldığı fark, kapanmayacak bir fark değil."