Formula 1 Katar GP

Croft: “Max, Alonso'nun yarış zekasına sahip ama ondan daha hızlı”

Max Verstappen’in sürüşünü değerlendiren yorumcu David Croft, Hollandalı pilotun stratejik zekasıyla Fernando Alonso’yu andırdığını ancak saf hız açısından üstün olduğunu söyledi.

Lydia Mee Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 12:50

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Sky Sports’un F1 Show podcast’inde konuşan David Croft, 45 yaşında hala yarışmaya devam eden iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso’nun kariyerini tanımlayan en büyük özelliğin Max Verstappen’de fazlasıyla bulunduğunu belirtti.

Las Vegas’ın son turlarında Verstappen’in liderliği almak yerine bilerek ikinci sırada kalıp hava koridorunu kollamasını örnek gösteren Croft, Mercedes pilotu George Russell’ın ise öne geçmeye çalışarak farklı bir plan izlediğini belirtti.

Şampiyona ikinciliği mücadelesi veren 29 yaşındaki Verstappen’in, şu an griddeki her açıdan tamamlanmış, en güçlü pilot olduğunu vurgulayan Croft, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Max, Fernando Alonso'nun yarış zekasına sahip ama kesinlikle ondan daha hızlı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

“Yarış boyunca strateji kurma, düşünerek ilerleme ve her an ne yaptığını tam olarak bilme yeteneğinden yani yarış zekasından bahsediyorum. Bu konuda Alonso ile benzerler fakat Max’in temposu daha güçlü.”

“Söyledikleri ya da pist üstünde yaptıkları hakkında ne düşünürseniz düşünün, bence şu anda griddeki en büyük pilot olduğu tartışılmaz bir gerçek.”

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- Motorsport.com Ekibi

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