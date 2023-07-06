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Croft: "Hamilton'ın F1'e, F1'in de Hamilton'a ihtiyacı var"

Formula 1'in Sky Sports'taki sesi David Croft'a göre uzun vadeli bir sözleşme isteyen Lewis Hamilton'ın emekli olmaması gerek.

Altay Gök
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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Mercedes ile sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek olan Hamilton'ın takımdaki geleceği halen belirsizliğini korumakta.

Her ne kadar taraflar sık sık "bir sıkıntı olmadığını" ve "görüşmelerin devam ettiğini" belirtseler de, bazı haberlere göre Hamilton uzun vadeli bir sözleşme istiyor, Mercedes ise buna yanaşmıyor.

Ancak herkesin hemfikir olduğu tek bir konu var: mesele para değil.

Geçtiğimiz haftalarda Hamilton'ın yeni sözleşmeye imza attığını ve açıklamanın Silverstone'da yapılacağını iddia eden David Croft, Mercedes'i uzun vadeli bir anlaşmaya varmaya davet ediyor.

Croft, "Toto Wolff bir kez daha sözleşme görüşmelerinde para konuşulmadığını belirtti. Önem taşıyan bir konu değil."

“Lewis'in isteği belli, uzun vadeli bir sözleşmenin peşinde koşuyor."

"Fernando Alonso örneğine bakabilirsiniz, 40 yaşını geçmiş olmanız Formula 1'de iyi performans gösteremeyeceğiniz anlamına gelmiyor."

"Yarışları seven biri olarak, Hamilton'ın tüm galibiyet ve pole pozisyonlarını izlemiş biri olarak, kendisinin yarışmaya devam etmesini isterim."

"Formula 1'in Hamilton'a, Hamilton'ın da Formula 1'e ihtiyacı var. Müthiş birisi. Spordan ayrılmamalı." dedi.

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