Croft: "Hamilton'ın Mercedes'e soracağı sorular var"

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Mercedes ve McLaren, F1 2023'e farklı hedeflerle de olsa benzer bir hırsla başlıyor.

Mercedes'in hedefi, W14 ile şampiyonluk mücadelesine geri dönmekti, McLaren'in hedefi ise lider takımlara bir adım daha yaklaşmaktı.

Ancak Bahreyn'deki testler her iki takım için de olumlu bir tablo çizmedi.

Mercedes'te ikinci gün testleri, sürpriz bir yere basma kuvveti kaybıyla kesintiye uğradı. George Russell W14 ile ilgili denge sorunlarından bahsetti. Görünüşe göre, Bahreyn'deki sezon açılışında Mercedes'in zafer beklentisi düşük.

Eğer sezon ilerledikçe bu durum değişmezse Croft, sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nun peşinde olan Hamilton'ın Mercedes'e soracağı bazı zor soruları olacağına inanıyor.

Sky F1'den meslektaşı Craig Slater'a konuşan Croft, "Çok fazla soru olacak."

"Eğer Lewis Hamilton ve ekibiyseniz, Mercedes ile harika bir ilişkiniz var ama sekizinci Dünya Şampiyonluğunu istiyorsunuz demektir."

"Ve geçen yılki hataların daha uzun vadeli bir şeye dönüşmeyeceğine ve bu yıl W13 kadar sorunlu bir araç görmeyeceğinize dair güvence isteyeceksiniz." dedi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren cephesinde ise Andrea Stella, takımın şu an ilk dörde giremeyeceğini tahmin ediyor.

Norris'in McLaren ile 2025 yılı sonuna kadar sözleşmesi var. Britanyalı pilor sezon öncesi McLaren'in doğru şeyleri yapacağına inandığını söylese de, üç gün boyunca sergiledikleri genel performans eksikliği ve olumsuz atmosfer bu sadakati test etmeye başlayabilir.

Croft, Norris ve McLaren hakkındaki düşüncelerini şu şekilde açıkladı: "Testlerde gördüğümüz kadarıyla -ki McLaren Bahreyn'e gelmeden önce beklentileri düşük tutuyordu- McLaren sezona başlarken daha da geriye düşmüş olabilir. Bu da Lando için bir endişe kaynağı."