Croft: "Hamilton hâlâ en iyi olduğunu kanıtlamak isteyecek"

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Hamilton, 2021 dünya şampiyonluğunu aralık ayındaki Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaptırmıştı.

Verstappen ile sezon boyu süren bir mücadelenin ardından şampiyonluk savaşını sekiz puanla kaybetmesinden sonra sessizliğe çekilen Hamilton, geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyadan "geri döndüğünü" duyurdu.

Croft, yedi kez dünya şampiyonu olan pilotun, kendisine ayırdığı zamanın akıllıca bir hamle olduğunu düşünüyor.

Sky Sport News’e konuşan Croft, “Lewis, Abu Dhabi’de yaşananları sindirmek ve üstesinden gelmek için gözlerden uzak kalmak istedi.”

“Evet, kendi hatası olmadan ve başka yerlerde yapılan hatalarla şampiyonluk elinden alındı.”

“Yarışı kazanmalıydı. Eğer kurallar yazıldığı gibi uygulansaydı, yarışı kazanabilirdi. Son turu yaşamamalıydık.” dedi.

Hamilton'ın Formula 1'deki geleceği hakkında kış boyunca çok fazla tartışma oldu. Birçok kişi, Formula 1'de olup olmayacağına dair bir karar vermeden önce Abu Dhabi'de olanlara ilişkin FIA soruşturmasının sonuçlarının açıklanmasını bekleyeceğine inanıyor.

Croft ise bu düşüncelerin aksine Hamilton’un geri dönüp, tacını tekrardan kazanacağına inanıyor.

Croft, "Bildiğim kadarıyla Lewis Hamilton, yarış kariyerini Abu Dhabi'de damalı bayrakta bitirmek isteyen bir adam değil."

“Geri dönecek ve gelmiş geçmiş en iyi sürücü olduğunu kanıtlamak isteyecek, bu yüzden gridde olmasını bekliyorum.”

"Eminim Lewis, bu kış bazen bunun bir son olabileceğini düşündü ancak kalbinin daha çok yarışmak, kazanmak ve en üst düzeyde performans ile ilgili olduğunu fark ederek fikrini değiştirmedi. Formula 1'de birçok sezonda yaptığı şey bu."

Mercedes, 18 Şubat Cuma günü W13'ü tanıtacak ve Hamilton da lansmanda yeni takım arkadaşı George Russell ile birlikte hazır bulunacak.