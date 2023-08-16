Croft: "FIA'nın F1'de 'kural koyucu' olması engellenmeli"

Yönetim organının oluşturduğu kurallar arasında araçları düzenleyen Teknik Yönetmelikler, Grand Prix hafta sonunun gerçekleşmesini kapsayan Sportif Yönetmelikler ve 2021'de tanıtılan yeni geliştirilmiş Mali Yönetmelikler yer alıyor.

Bunların yanı sıra, F1 Dünya Şampiyonası ve FIA tarafından yönetilen diğer kategoriler için genel kuralları kapsayan Uluslararası Spor Kuralları da bulunuyor.

Ancak FIA, kuralların şekillendirilmesi ve geliştirilmesinde yoğun bir şekilde yer alıyor ve şampiyonanın organizasyonunun yanı sıra bunların uygulanmasından da sorumlu. Sky F1 yorumcusu Croft, FIA'nın ticari sahipler Liberty Media lehine süreçten çıkarılması gerektiğine inanıyor.

Mevcut yönetmelikler F1 ve FIA arasında, takımları da içeren F1 Komisyonu'nun da dahil olduğu demokratik bir işbirliği ile hazırlandı, ancak Croft güç dengesinin tamamen ticari sahiplere doğru kayması gerektiğine inanıyor.

David Croft, Sky TV Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sky F1 podcast'ine Formula 1'de hangi kuralların değişmesini istediği sorulduğunda Croft, "Her şeyden önce FIA'nın kural koyucu olması engellenmeli."

"Ticari hak sahibinin [Liberty Media] sorunu da bu, kuralları onlar koymuyor - F1 Komisyonu'nda yer aldıkları için bir etkileri olabilir ama kuralları onlar koymuyor... FIA koyuyor."

"Bence F1'de iki tarafın çok daha yakın bir şekilde bir araya gelmesinin zamanı geldi." yanıtını verdi.

Croft daha sonra açıklamasını detaylandırdı, ancak mevcut düzenleme setinin kural koyucudan ziyade F1 tarafından yönlendirildiğini kabul etti.

"Birbirlerine çok daha yakınlar ve bu düzenleme değişiklikleri FIA'dan ziyade F1 tarafından yönlendirildi."

"Ancak işin gösteri kısmı hakkında düşünmemiz gerekiyor. Pazarlamanın bazen mühendislikten biraz daha önemli olması gerekiyor. Ancak mühendislik tarafında da bu dengeyi korumamız gerekiyor."