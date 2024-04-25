Croft: "Christian, Toto'nun sahip olduğu gücün aynısını istiyor"

Red Bull yer etkili araçlar çağındaki baskınlığını sürdürüyor olsa da, 2024 sezonunun başlarında Red Bull için asıl konuşulan konular pistle ilgili değildi. Horner, kıdemli danışman Helmut Marko ve yıldız pilot Max Verstappen'in gelecekleri hakkında ciddi soru işaretleri oluşmuşken bu ultra başarılı takımın parçalanabileceği konuşuluyordu.

O zamandan beri gerginlikler yatışmış olsa da takımda yaşanan gerginlikler Wolff'u, Verstappen'i Mercedes'e çekme arzusunu açıkça dile getirmekten alıkoymadı. Çin'deki son yarışın ardından Horner'dan oldukça ateşli bir sözlü misilleme aldı ve takım patronları arasındaki bu dikenli profesyonel ilişkinin devam ettiğine işaret etti.

Sky F1 podcast'ine katılan Croft, Wolff'un sadece takım patronu olarak değil, aynı zamanda takımın üçte bir sahibi olarak da Mercedes'te sahip olduğu etkiye benzer bir etkiye Horner'ın da sahip olmak istediğine dair teorisini açıkladı.

Croft, "Bence Christian ve Toto, Formula 1'de geçirdikleri süre boyunca söz düellosunu sürdürecekler."

"Bu sadece devam edecek. Bir geçmişleri var. Bir bugünleri var ve bence bazı konularda aynı fikirde olmamaları söz konusu olduğunda bir gelecekleri de var."

"Toto, rakiplerinizden birinin yapmasını bekleyeceğiniz her şeyi yapıyor ve eğer sürücünüz ayrılabileceğini açıklıyorsa, kolunu ona dolayacak, ona gezegendeki en önemli kişi olduğunu söyleyecek ve 'bize gel, Brackley'deki çimler Milton Keynes'dekinden çok daha yeşil' diyecektir."

"Christian'ı her zaman biraz sinirlendireceğini düşündüğüm bir şey de Red Bull'daki tüm başarılara, tüm şampiyonluklara, kupalara ve şu anda tadını çıkardıkları yarış galibiyetlerine rağmen Toto Wolff'un bir Formula 1 takımının ortak sahibi olması ve Christian Horner'ın olmaması."

"Bunun Christian'ın pek hoşuna gittiğini sanmıyorum. Bence ona 'Red Bull takımının ortak sahibi olmak ister misin? diye sorsanız. Tabii ki ister. Kontrol istiyor. Güç istiyor ve Toto buna sahip çünkü Mercedes'in üçte birinin sahibi."

"Christian Horner ise bir CEO ve takım patronu olabilir. Ama Red Bull Formula 1 takımının maaşlı bir çalışanı, dolayısıyla Toto'nun sahip olduğu şekilde karar verme özerkliğine sahip değil ve bence Christian'ın tarafındaki düşmanlığın büyük bir kısmı bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama bence Toto da Christian'ı nasıl gaza getireceğini biliyor." dedi.