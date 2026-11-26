Formula 1 Katar GP
Croft: “Birinci pilot Lewis olmak zorunda çünkü Charles, Ferrari'ye zarar veriyor”
F1 yorumcusu David Croft, Charles Leclerc'in iyi bir pilot olmasına rağmen istatistiksel açılardan bir Lewis Hamilton olmadığını öne sürdü.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Kas 2026 08:25
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Las Vegas Grand Prix'sinde altıncılık mücadelesi verirken Charles Leclerc'in agresif atağıyla Lewis Hamilton'a çarpması ve aldığı 10 saniyelik cezayla takıma değerli puanlar kaybettirmesi, Ferrari'deki pilot yönetimi tartışmalarını daha da alevlendirdi.
Meksika'daki ilk tur temasının ardından son üç yarışta ikinci kez yaşanan bu olay üzerine Sky Sports F1 Show podcastinde konuşan David Croft, takım patronu Fred Vasseur'ün pilotlar üzerinde otorite kuramadığını savundu: "Peki Ferrari şimdi ne yapacak? Önlerinde iki seçenek var: Ya 'Bundan sonra birinci pilotumuz Lewis; kusura bakma Charles, bu mücadeleye girmeyeceksin ve takım arkadaşın için yarışacaksın çünkü şampiyonluğa ihtiyacımız var' diyecekler ya da iki pilot üzerinde daha fazla söz sahibi olabilecek yeni bir takım patronu getirecekler.”
Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images
“Şu an Fred ne söylerse söylesin pist üstünde tamamen göz ardı ediliyor gibi görünüyor. Üçüncü seçenek ise hiçbir şey yapmadan bildikleri gibi devam etmek. Vegas'tan cebimde kalan son dolarlara bahis oynayacak olsam, Ferrari'nin gelecek yıl da bu yıl yaptıklarının aynısını sürdüreceğini söylerdim. Çünkü bu sorunu çözmek için bu sezon önlerine çıkan her fırsatı harcadılar."
Hamilton'ın birinci pilot statüsü talep etmediğini açıklamasının artık bir önem taşımadığını belirten Croft, 18 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen İtalyan ekibinin Charles Leclerc'in hataları nedeniyle yedi kez dünya şampiyonunu öne çıkarmak zorunda olduğunu vurguladı: "Lewis Hamilton'ın birinci pilot olmayı isteyip istemediğinin artık bir önemi kaldığını sanmıyorum. Sezonun gidişatı Ferrari'yi buna mecbur bıraktı.”
“Birinci pilot Lewis olmak zorunda çünkü Charles ikili mücadelelerde Ferrari'ye zarar veriyor.”
“Pazar günü ceza aldı ki ceza doğru mu değil mi tartışılır ama yaptığı manevra Lando Norris'e karşı bile fazla acımasızdı, kendi takım arkadaşınıza karşıysa hem fazla zorlama hem de biraz düşüncesizceydi. Dolayısıyla Charles kasıtlı olmasa da Ferrari'yi bu kararları almaya zorluyor.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
“Meksika'da da Monza'da da Lewis'e karşı çok sert yarıştı ve sonuçlarını gördük. Yanlış anlaşılmasın, Charles çok iyi bir pilot ama pole pozisyonunu galibiyete çevirme oranı yeterli değil.”
“Takımın ona bu oranı artıracak aracı veremediğini savunabilirsiniz ancak kendi hataları da var. Geçmişte lider giderken tek başına kaza yaptığı yarışları gördük. Henüz tam anlamıyla olgunlaşmış bir şampiyon adayı değil.”
“Charles'a karşı çok acımasız olmak istemiyorum, gerçekten harika bir insan ama kariyer rekorları, performansı ve yıllara yayılan istikrarı söz konusu olduğunda bir Lewis Hamilton değil."
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- Motorsport.com Ekibi
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