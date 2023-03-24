Croft: "Aston Martin'in Red Bull'a yetişmek için bir avantajı var"

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Aston Martin şu anda Red Bull'un en yakın rakibi konumunda. Fernando Alonso, hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da Max Verstappen ve Sergio Perez'in ardından üçüncü sırada yer aldı.

Red Bull'un bu sezonki 23 yarışın her birini kazanabileceği öne sürülüyor, ancak Croft, Aston Martin'in Red Bull ile aralarındaki farkı azaltmak için rüzgar tünelinde geçirdikleri zamandan faydalanabileceklerine inanıyor.

Aston Martin geçen yıl Takımlar Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak rüzgar tüneli haklarının %100'ünü elde etti. Red Bull birinci olduktan sonra sadece %70 aldı ve bütçe sınırı kurallarını ihlal ettikleri için aldıkları cezanın bir parçası olarak süreleri %10 daha azaltıldı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, provisionally 3rd position, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Croft, Sky Sports F1 podcast'inde, "Red Bull'un Aston Martin'den daha az rüzgar tüneli süresi var."

"Onların arasında bir mücadele olması harika bir şey."

"Rüzgâr tüneli yönetmeliklerine göre Aston Martin rüzgar tüneli zamanın %100'üne sahip çünkü geçen yıl Takımlar Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamladılar. Red Bull ise bunun %70'ini alıyor, ancak yaramaz çocuklar oldukları ve bütçe sınırını aştıkları için bu oran %10 daha düşürüldü. Yani sadece %63 alabiliyorlar."

"Yani Aston Martin %37 daha fazla rüzgâr tüneli CFD süresine sahip. Bu da sekiz haftalık bir süre zarfında yaklaşık 120 rüzgar tüneli çalışmasına denk geliyor." dedi.