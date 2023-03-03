Croft: "AMR23, yeni bir ekibin eseri"

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Sezonun ilk yarış hafta sonu öncesi gözlerin en çok çevrildiği takım hiç şüphesiz ki Aston Martin; nitekim gerek veriler, gerek de yorumlar takımın orta grubun önünde, hatta ilk üç grubun hemen arkasında olabileceğini gösteriyor.

Aslında sezon öncesi birçok takımın ilgi çekmesi geçmişte de gördüğümüz bir durum, ancak takımın yaptığı sıkı yatırımların yanı sıra yeni AMR23'ün Dan Fallows ve Eric Blandin gibi tecrübeli isimlerin elinden çıkmış olması durumu biraz değiştiriyor.

Sky Sports'un sezon öncesi programında konuşan David Croft da tüm bu faktörlere dayanarak Aston Martin'in ön gruba meydan okuyabileceğini söylüyor.

Croft, "Yeni araç teknik direktör Dan Fallows, eski Mercedes aero departmanı çalışanı Eric Blandin ve takım patronu Mike Krack'ın bebeği. Üç isim de takıma geçen yıl katıldılar."

"Bunun yanı sıra araç Fernando Alonso'nun ellerinde gerçekten çok güzel görünüyor."

"Takımın son günkü yarış temposu ve lastik aşınması oranı Red Bull'dan bile iyiydi."

"Hız olarak ne durumda olduklarını bilmiyorum ancak stratejik olarak çok şey yapabilecekleri bir araca sahipler."

"Eski teknik direktör Andrew Green kenara çekildi, dolayısıyla araç yeniden doğmuş gibi görünmekte." dedi.