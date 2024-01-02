Croft: "2023'ün en iyi takım patronu Vowles"

James Vowles, Jost Capito ile yolların ayrılmasının ardından 2023'ün başında Williams'ın yeni takım patronu olmuştu.

Sky Sports F1 yorumcusu David Croft, Vowles'un Red Bull'un patronu Christian Horner'dan bile daha iyi bir iş çıkardığına inanıyor.

Croft, "Bana göre Vowles, hiç şüphesiz 2023'ün en iyi takım patronuydu."

"Takıma adapte olmak için sadece üç ayı vardı ve bu da iyi sonuçlar almalarını sağlayacak bir programı uygulamak için yeterli değildi."

"Daha henüz testlerde, Williams'ın çalışmalarında nasıl küçük değişiklikler yaptığını ve bunların hemen istenen etkiyi yarattığını gördüm. Mercedes'te kullandığı yaklaşımı Williams'a da taşıdı ve çalışanları farklı şeyler denemeye itti."

"Aynı zamanda perde arkasında çalışmaları organize ediyor, uzun vadeli planlamalar yapıyor ve teknik taraftaki kilit personel ihtiyaçlarını belirliyordu. Pat Fry'ın teknik direktör olarak gelişi benim için sürpriz olmadı."

Fotoğraf: Williams James Vowles, Williams Racing Team Principal

"Günde 16 saat çalışıyordu. Bakü'de o pistten ayrılıyordu, ben otele dönüyorum; karşılaştık ve harika bir sohbet gerçekleştirdik. Saat oldukça geçti... Ona 'iyi misin?' diye sordum. Bana 'Yorgunum ama keyif alıyorum. Bunun ciddi bir iş olduğunu biliyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmemiştim! Her şeye rağmen gerçekten keyif alıyorum' dedi."

"Bu Bakü'de oldu. O zamandan beri pek çok konuştuk ve hâlâ yaptığı işi seviyor. Sponsorlarla mükemmel şekilde çalışıyor, basınla konuşuyor, sadece Williams'ı ilgilendiren konuları değil, aynı zamanda pistte neler olduğunu da açıklıyor."

"Sosyal medya da dahil olmak üzere taraftarlarla doğrudan iletişim kuruyor. İnsanlara ilham veriyor."

"Bence üç ya da dört yıl içinde en iyi takımların en iyi patronlarından biri olacak. Gerçekten böyle düşünüyorum. Pazarlamadan anlıyor. Mesleği mühendislik. Harika bir stratejist. Sürücülerle ortak bir zemin buluyor ve politikadan da anlamaya başlıyor."

"Vowles gelecekte büyük bir takımın patronu olabilir. Umarım öyle olur çünkü bunu sonuna kadar hak ediyor, başarı için yorulmadan çalışıyor." dedi.