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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor

Futbol dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo'nun, Al Nassr ile imzaladığı kontrattaki maddelerde şart koşulduğu üzere bu hafta sonu Suudi Arabistan GP için Cidde'de olması bekleniyor.

Can Çarpıcı
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Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan GP padoğunda olması bekleniyor
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Manchester United kulübünden ayrılmasının akabinde Ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşan Ronaldo, rekor bir kontrata imza atmıştı. Bu kontratla birlikte yıllık yaklaşık 173 milyon pound alan Ronaldo'nun kontratında, Suudi Arabistan'ın spor dünyasında öne çıkmasını sağlayacak etkinliklere katılması yönünde de maddeler yer alıyor.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gelmesi, Suudi Arabistan'ın spor dünyasına katılımı açısından bir başka büyük atılım olmuştu ve Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'daki büyük spor etkinliklerine katılması da kontratta yer alan maddelerden. 

Ronaldo, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen başka büyük spor organizasyonlarına da katıldı ve son olarak Diriye'de gerçekleştirilen önemli bir Boks müsabakasını canlı takip etmişti.

The Sun'ın haberine göre, Ronaldo'nun sözleşmesinde Cidde'de gerçekleştirilecek F1 Grand Prix'sine katılması gerektiği yazıyor. Dolayısıyla kendisini bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP'sinde padokta görmeyi bekleyebiliriz. 

Ronaldo, son olarak 2019 Monako Grand Prix'sine gelmiş ve padokta garajları dolaşmıştı. Portekizli yıldız, 2021'de ise Ferrari'nin Maranello fabrikasını ziyaret etmişti.

Cristiano Ronaldo ve Ferrari pilotları, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr.

Cristiano Ronaldo ve Ferrari pilotları, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr.

Fotoğraf: Ferrari Media Center

 

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