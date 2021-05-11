Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Maranello'ya gelerek hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc'le tanıştı.
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Pazar günü gerçekleştirilen yarışta Charles Leclerc podyum mücadelesi vermiş ve damalı bayrağı dördüncü sırada görmüştü. Carlos Sainz ise trafiğe takılmasının ardından ancak yedinci oldu.
Diğer tarafta Ronaldo'nun takımı Juventus, pazar günü gerçekleştirilen maçta Milan'a 0-3 kaybetti ve ligdeki pozisyonlarını oldukça karmaşık hale getirdiler.
Bu yoğun pazar gününün ardından Ronaldo, pazartesi günü Ferrari'nin Maranello fabrikasına geldi ve burada hem Sainz hem de Leclerc'i ziyaret etti.
Ronaldo'yla beraber Ferrari'nin başkanı John Elkann ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli de ziyarette yer aldılar.
Ronaldo, önce takım fabrikasını gezdi ve daha sonrasında ise Leclerc ve Sainz ile bir araya geldi. Ronaldo her iki pilota da birer imzalı forma hediye etti.
Sainz'ın büyük bir Real Madrid hayranı olduğu biliniyor ve Ronaldo geçmişte uzun yıllar İspanyol kulübünde oynamıştı.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Fotoğraf: Divulgacao
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
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|Formula 1
|Etkinlik
|İspanya GP
|Pilotlar
|Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
|Takımlar
|Scuderia Ferrari
|Editör
|Jose Carlos de Celis