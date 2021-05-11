Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti

Pazar günü gerçekleştirilen yarışta Charles Leclerc podyum mücadelesi vermiş ve damalı bayrağı dördüncü sırada görmüştü. Carlos Sainz ise trafiğe takılmasının ardından ancak yedinci oldu.

Diğer tarafta Ronaldo'nun takımı Juventus, pazar günü gerçekleştirilen maçta Milan'a 0-3 kaybetti ve ligdeki pozisyonlarını oldukça karmaşık hale getirdiler.

Bu yoğun pazar gününün ardından Ronaldo, pazartesi günü Ferrari'nin Maranello fabrikasına geldi ve burada hem Sainz hem de Leclerc'i ziyaret etti.

Ronaldo'yla beraber Ferrari'nin başkanı John Elkann ve Juventus'un başkanı Andrea Agnelli de ziyarette yer aldılar.

Ronaldo, önce takım fabrikasını gezdi ve daha sonrasında ise Leclerc ve Sainz ile bir araya geldi. Ronaldo her iki pilota da birer imzalı forma hediye etti.

Sainz'ın büyük bir Real Madrid hayranı olduğu biliniyor ve Ronaldo geçmişte uzun yıllar İspanyol kulübünde oynamıştı.

La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 1 / 10 . Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team, y Fernando Alonso, McLaren 2 / 10 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Cristiano Ronaldo con su nuevo Audi 3 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 4 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 5 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 6 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 7 / 10 Cristiano Ronaldo e Lewis Hamilton 8 / 10 Fotoğraf: Divulgacao Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team mira la final de la Champions League 9 / 10 Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Force India, Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing 10 / 10 Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images