CRB kararı, Piastri'nin geleceğini nasıl belirleyecek?

Alpine ve McLaren takımları, 2023'te Avustralyalı pilot Oscar Piastri ile anlaşmalarının olduğunu savunuyorlar ve onu yarıştırmak istiyorlar.

Her iki taraf geçerli bir anlaşmaya sahip olduğunu iddia ettiği için, konu görüşülmesi için Sözleşme Tanıma Kurulu'na iletildi.

Michael Schumacher'in Jordan'dan Benetton'a geçişinden ve Roberto Moreno'nun daha sonra Benetton'dan gönderilmesinden kaynaklanan tartışmanın ardından kurulan CRB, genellikle arka planda sessizce çalışır ve yalnızca yüksek profilli bir anlaşmazlık ortaya çıktığında manşetlere çıkar.

Bu birim, FIA Sportif Kuralları'nın 5. bölümünde yer alır ancak o bölüm aslında boştur. O bölümde, "FIA Formula 1 Dünya Şampiyonasına katılan yarışmacıların özel kullanımına ayrılmıştır" yazar.

Bu birimin nasıl çalıştığına dair tüm ayrıntılar Concorde Anlaşması'nda yer alıyor ve bu nedenle F1 padoğunda bile yaygın olarak bilinmiyor. Buna rağmen CRB'nin FIA'dan bağımsız olarak çalıştığını söyleyebiliriz.

Bu birimin görevi, yönetim kuruluna hangi takımın hangi sürücü ile geçerli bir sözleşmesi olduğunu ve onlar adına bir süper lisans alma hakkına sahip olduğunu söylemektir. Takımlar sözleşmelerinin tamamını olmasa bile olması gereken bölümleri bu birime gönderirler.

Bir anlaşmazlık çıktığında 3 avukat görevlendirilir ve o avukatlar tarafların kanıtlarını inceler. Görüşmenin sonucunun 3 gün içerisinde açıklanması gerekiyor.

En ünlü CRB vakalarından ikisinde, ilgili pilotun orijinal takımının kazandığını ve onu almayı ümit eden takımın kaybettiği görüldü. Davalar; David Coulthard'ın 1995'te Williams'tan ayrılarak McLaren'e geçmek ve Jenson Button'ın on yıl sonra BAR'dan ayrılarak Williams'a geçmek istemeleriyle ilgiliydi.

2007'de ise Timo Glock, BMW Sauber'in kendisine yarış koltuğu vermemesi üzerine Toyota'ya geçmek istemişti ve bu davayı kazanmıştı.

David Coulthard stuck with Williams for 1995, but moved to McLaren for the following year

