Formula 1 Meksika GP

Crawford, Meksika GP ilk antrenman seansında Stroll'ün yerini alacak

Aston Martin, Lance Stroll'ün Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yer almayacağını açıkladı. Stroll'ün yerine takımın yedek sürücüsü Jak Crawford piste çıkacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 16:20

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Jak Crawford, Aston Martin F1

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Geçtiğimiz hafta Austin'de Circuit of The Americas'taki yarışın ardından takımlar bu hafta sonu Mexico City'de yarışacaklar.

Aston Martin, Jak Crawford'un Meksika GP'de sezonun dördüncü ilk antrenman seansına çıkacağını doğruladı. Silverstone merkezli takımın 21 yaşındaki yedek sürücüsü, bu seansta Lance Stroll'ün yerini alacak.

Kurallar gereği her takım, bir sezon boyunca dört ilk antrenman seansında çaylak bir sürücüye koltuk vermek zorunda. Bu uygulama nedeniyle her yarış pilotunun sezon içerisinde iki antrenman seansını başka bir sürücüye bırakması gerekiyor.

Açıklamanın ardından konuşan Crawford, şunları söyledi: "Mexico City'de yeniden AMR26'nın direksiyonuna geçeceğim için gerçekten heyecanlıyım."

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Burası benim için özel bir pist çünkü geçen yıl ilk antrenman deneyimimi burada yaşamıştım. Bu kez daha fazla deneyim kazanmış olarak geri dönmek harika."

"Bu sezon hem pistte hem de simülatörde geçirdiğim süre boyunca çok şey öğrendim. Bunları uygulamaya koymayı sabırsızlıkla bekliyorum. Her zamanki gibi odağım, seanstan en iyi şekilde yararlanmak ve takıma faydalı geri bildirimler sunmak olacak.”

Aston Martin Pist Operasyonlarından Sorumlu Üst Düzey Yetkilisi Mike Krack ise şu ifadeleri kullandı: "Jak'e AMR26 ile bir fırsat daha vermekten memnuniyet duyuyoruz."

"Geçen yıl ilk antrenman deneyimini yaşadığı Mexico City'ye bu kez çok daha fazla deneyimle dönüyor."

“Simülatör ve test programlarımıza yaptığı katkılar değerliydi. Bu seans da hem yeteneklerini bir kez daha göstermesi hem de takımın hafta sonuna yönelik hazırlıklarına destek olması için yeni bir fırsat sunacak."

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- Motorsport.com Ekibi

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