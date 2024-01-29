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Crawford: "Kötü bir hafta sonunun ardından Marko'dan telefon almak çok kötü"

Red Bull'un genç sürücü programından ayrılan Jac Crawford, Helmut Marko'nun iyi bir patron olmasına rağmen çoğu zaman "sert davrandığını" belirtti.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Jak Crawford, Hitech GP

Başarılı bir karting kariyerinin ardından tek koltuklu araçlarla yarışmaya başlayan Crawford için işler çok iyi gidiyordu ve gösterdiği performansla Red Bull'un dikkatini çekti.

Avusturyalı markanın genç sürücü programına dahil olan Crawford, geçen yıl Formula 2'ye adım attı ve yıl içerisinde aldığı tek zaferle sezonu ancak 13. sırada tamamlayabildi.

2024'te DAMS için yarışacak Crawford, artık Red Bull tarafından desteklenmeyecek.

Racer'a verdiği röportajda Crawford, Helmut Marko'nun programının yarattığı baskı hakkında konuştu.

Genç sürücü,, "Bu programla ilgili en zor şey baskı ve yüksek beklentiler."

"Marko sporcularına inanıyor ve onlardan çok şey bekliyor. Ancak dışarıdan bakıldığında, Formula 2 padoğunda değilseniz ve orada neler olduğunu bilmiyorsanız, takımın ya da sürücünün sonuçlarını değerlendirmek zor olabilir."

"Bazen bu onun kararlarını etkiliyor. En son isteyeceğiniz şey kötü bir hafta sonu geçirmek ve hemen ardından Helmut'tan telefon almak."

"Helmut her zaman çok meşgul birisi. Genellikle onu beklemek zorunda kalıyorsunuz. Beklersiniz, sonra gelir ve sert bir ses tonuyla 'Sorun nedir?' diye sorar. Onunla konuşmalar çok kısa sürer, doğrudan konuya girer."

"Marko her zaman çok dürüsttür. Bazen sözleri çok sert ve adaletsiz gelebilir fakat onun yaklaşımı böyle." dedi.

Jak Crawford, Hitech GP

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Jak Crawford, Hitech GP

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