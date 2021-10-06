Scarborough: "2022 güç ünitesinin onay tarihi, aşılmaması gereken bir çizgi"

2022 sezonu başlayana kadar geçecek zaman,her üreticinin uzun vadeli büyük motor değişiklikleri yapmaları için son şansları.

Bunun ardından, 2025 hatta belki de 2026'ya kadar önemli geliştirmeler yapmalarını engelleyecek bir motor dondurma planı devreye girecek.

Bunu göz önünde bulundurarak saygın gazeteci ve teknik uzman Scarborough, 2022 tasarımlarının tamamlanması gereken zamanın aşılmaması gereken bir çizgi olduğunu söylüyor.

Scarborough, Peter Windsor’un Youtube kanalında, "Yeni bir motor onayı vermeliler bu yüzden büyük olasılıkla çok agresifler çünkü buna odaklılar."

"Daha sonra motor, çeşitli nedenlerle bazı kısıtlı değişiklikler yapılarak, en erken 2025'e kadar kullanılacak. Hatta bu 2026'ya kadar uzayabilecek."

"Bu onay tarihinin, her üreticinin doğru paket ile tanıtıldığına emin olmak için çok dikkatli olacağı, aşılmaması gereken bir çizgi olduğunu görebiliyorsunuz."

"Eğer pakette bir şeyi kaçırırlarsa, bize tanıtamazlar. Eğer çok erken tanıtırlarsa ve hazır değilse, çözmeleri gereken dayanıklılık problemleri yaşayacaklar ama şimdi dizayna odaklanmış durumdalar."

"O yüzden büyük risk altındalar." dedi.

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1

Gelişimin durdurulmasının sonuna gelindiğinde, çok farklı olması beklenen yeni motor regülasyonları tanıtılacak. Kuralların ne olacağına henüz karar verilmedi ama sporun elektriğe doğru yönelmesi olası görünüyor.

Scarborough ile konuşan McLaren çalışanı Richard Saxby, Formula E'ye benzeyip tamamen elektriğe dönmektense 50-50 yaklaşmanın en iyisi olacağını söyledi.

Saxby, "Bence, tamamen elektriğe dönmektense yarı yarıya bir denge oluşturmak en iyisi olur.

"Dışarıda hâlâ sesi ve dramayı seven fanlar olduğunu düşünüyorum. Bunu da motorun sağladığını görebiliyorum."

"Ayrıca verimliliği de sağlayabilir. Şu anda verimlilik %50'lerde ancak bu parametreleri nasıl kontrol ettiğinize göre değişiyor."

"Ancak evet...50-50 çok da uzak değil." şeklinde konuştu.