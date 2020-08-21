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Formula 1 / Son dakika

Cowell, Ferrari'nin teklifini geri çevirmiş olabilir!

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Cowell, Ferrari'nin teklifini geri çevirmiş olabilir!
Ekleyen:
, Editör

Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell'ın Ferrari'den gelen teklifi geri çevirdiği iddia edildi.

2020 yılında, son yıllardaki en kötü sezon başlangıçlarından birisini yapan Ferrari'nin geride kalmasının sebeplerinin başında motor geliyor.

Motor hem performans hem de dayanıklılık anlamında geride kalmış durumda.

Silverstone'da Vettel'in güç ünitesinde sorunlar vardı. Barcelona'da da elektrik sorunu Leclerc'in yarışının bitmesine neden oldu.

Bir şeylerin yanlış olduğunun farkında olan Ferrari, söylentilere göre Mercedes'ten ayrılan Andy Cowell'a teklifte bulundu.

Ancak Cowell, Ferrari'nin güç ünitesi departmanını yeniden yapılandırma konusundaki teklifi geri çevirdi.

Motorsport.com İtalya'ya göre Ferrari, şimdi yeni bir baş tasarımcı arıyor. Ancak şimdilik bu ismin kim olacağı belli değil.

Ancak takımın tek sorunu motor da değil.

SF1000, şasi ve aerodinamik anlamda yetersiz durumda. Aracın arka tarafındaki sorunları çözmek adına getirilmesi planlanan yeni vites kutusu henüz gelmedi.

Muhtemelen yakın zamanda da gelmeyecek. Çünkü yeni tasarım ağırlık artışına neden olacak ve bu da performans için iyi bir haber değil.

Haftalar önce Ferrari'nin Silverstone için yeni bir Mercedes tarzı dar burun tasarımı hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Ancak bu güncelleme, Ferrari tarafından piste getirilmedi ve yine vadede getirilmesi planlanmıyor. Çünkü bu tasarımla ilgili veriler hiç de heyecan verici değil.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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