Cowell, Aston Martin'e mi geçiyor?

Uzun yıllardır Mercedes'te görev alan ve 2014'ten bu yana Mercedes'in motor şefi olan Andy Cowell, V6 turbo hibrit motorlar dönemine damga vuran Mercedes motorunun üretimindeki kilit isimlerden birisi konumunda yer alıyor.

Ancak Cowell, bu yıl Mercedes'teki görevini bırakacak ve Alman üreticiye bir süre boyunca bazı projelerde danışmanlık yapacak.

İngiliz mühendisin adı başlangıçta Ferrari için anılsa da, bu iddiaların yalan olduğu kısa süre içerisinde ortaya çıktı.

Şimdi Auto Bild gazetesi, Cowell'ın Aston Martin'e gidebileceği iddiasını ortaya attı.

Auto Bild'den Ralf Banch, Ferrari'nin Cowell'ın Maranella'ya gelme ihtimalini reddettiğini doğruladı ve şöyle yazdı: "Cowell için bir sonraki kariyer adımı, bir otomobil üreticisinin yönetim kurulunda yer almak olabilir."

Ayrıca Motorsport-Total de bugün Cowell'ın Aston Martin'de üst düzey bir göreve gelebileceğini ancak yol araçları bölümünde çalışabileceğini iddia etti. Açıklama yakın zamanda gelebilir.

Kısa bir süre önce ünlü gazeteci Joe Savard, "Aston Martin şimdi iddialı bir yatırımcı gurubuna sahip ve kendi fabrika takımını yönetiyor. Yarış kazanmak için bir müşteri takımı olmayı bırakmalılar ve kendi motorlarına yatırım yapmaları pahalı olsa da, Aston Martin için bunu yapmak mantıklı olacak. Şirket sadece kendi markasını tanıtmakla kalmayıp, gelecekteki yol araçlarında kullanmak için kendi 1.6 litrelik turbo hibrit V6 güç ünitesine sahip olacak ve bu, çok mantıklı olur. Birisi kısa yoldan gitmek ve mümkün olan en kısa sürede rekabetçi bir motor yapmak istiyorsa, yapılacak en iyi şey bunu nasıl yapacağını bilen ve 2022 ya da 2023'te bir motor için üretebilecek bir adımı işe almak olur. Bu sayede 2026'da kurallar değişmeden önce üç veya dört sezon F1'de bu üniteyi kullanabilirler. Bu, tamamen spekülasyon. Ama eğer Cowell, F1'e dahil olmayı hedefliyorsa gerçekten mantıklı olacak tek şey bu." demişti.

Mercedes şu anda Aston Martin'in %5 hissesini elinde barındırıyor. Kısa bir süre önce Mercedes takım patronu Toto Wolff, Aston Martin'den hisse aldı. Ayrıca AMG'nin patronu Tobias Moers de şirketin yeni CEO'su haline geldi.