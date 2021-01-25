COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"

Kış arasındaki ilk röportajında Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kitzbuhel’deki Sport am Sonntag’a konuştu. Wolff, Kitzbuhel’e ailesiyle tatil yapmaya gelmişti fakat pozitif koronavirüs test sonucu alınca planları sekteye uğradı.

Wolff herhangi bir semptomu olmadığını fakat 10 gün boyunca kendisini karantina altına aldığını söyledi. Wolff, F1 padokunda COVID’e yakalanan 4. üst düzey takım personeli oldu. Öncesinde Lawrence Stroll (Aston Martin), Simon Roberts (Williams) ve Jonathan Wheatley (Red Bull Racing) virüse yakalanmıştı.

Sürücüler arasında ise 2020 sezonu boyunca Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton yakalanırken; kış arasında Lando Norris ve Charles Leclerc de pozitif test sonucu verdi.

Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Wolff, “Birkaç gün Kitzbuhel’de kalmayı planladık fakat sonrasında birden bire pozitif bir COVID testi verdim.”

“Bu yüzden kendimizi 10 gün karantina aldık. Şanslıyız ki herhangi bir semptom vermedik çünkü kötüye de gidebilirdi, ama şimdi karantinadan çıktık.”

Wolff sonrasında Hamilton’la kontrat görüşmeleri hakkındaki dedikoduları ele aldı. Wolff Hamilton’ın şu ana kadar sözleşme imzalamadığını ve avukatların görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Avusturyalı iş insanı aynı zamanda George Russell’ın Bahreyn’deki performansının koz olarak kullanıldığı söylentisini de yalanladı.

Wolff aynı zamanda daha önce belirtildiği gibi sözleşme görüşmelerinin sezon öncesi testlerine kadar da sürebileceğini ve -gülerek- yedek planda kendisinin kokpite geçebileceğini söyledi!

Wolff, “Sözleşme görüşmelerinde genelde olduğu gibi farklı açılardan yaklaşıyoruz fakat bu gayet normal.”

“İlişkimizde sağlam bir temel var, büyük bir başarı yakaladık ve gelecekte de bunu devam ettirmek istiyoruz fakat bazen bir şeyleri konuşarak halletmeniz gerekir ve bu biraz zaman alıyor. Ama en geç Bahreyn’e kadar bir sözleşme imzalanması gerekiyor.”

“Herhangi bir son tarih yok, avukatlar sıkı bir şekilde çalışıyor; elbette ikimiz de Zoom üstünde tartıştığımızda ve onlara durmadan belirsiz maddeler gönderdiğimizde avukatların işini zorlaştırıyoruz. O şu anda ABD’de ve ben de buradayım, bir noktada bunu tamamlayacağız.”

“B planı olarak ise evet, kokpite o geçmezse sıradakinin ben olduğumu söyledim! Sadece araca adapte olmam gerek, o kadar. Ama şaka bir yana, sadece zamana bakıyor. Russell kozunu da hiç kullanmadık. (Russell) kendisini iyi pazarladı!”

“Bir gün en üst seviyedeki bir araçta olacak fakat tehditlerde bulunmak, (Lewis’le) uzun süredir devam eden ilişkimizin hiçbir zaman bir parçası olmadı. Birlikte yarışmak istediğimizi biliyoruz ve artık sadece - şu anda yaptığımız gibi - pazarlık yapmamız gerekiyor.” dedi ve gülerek ekledi: “Bir gün tükenmez kalemi çıkaracağız ama birbirimizi görmüyorken bir şeyler imzalamamız zor!”