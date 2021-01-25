Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"

paylaşım
yorumlar
COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"
Ekleyen:

Toto Wolff son röportajında yakın zamanda COVID-19'a yakalandığını söylerken Lewis Hamilton’la sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini ve Bahreyn'e kadar yeni kontratı imzalamaları gerektiğini söyledi.

Kış arasındaki ilk röportajında Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kitzbuhel’deki Sport am Sonntag’a konuştu. Wolff, Kitzbuhel’e ailesiyle tatil yapmaya gelmişti fakat pozitif koronavirüs test sonucu alınca planları sekteye uğradı.

Wolff herhangi bir semptomu olmadığını fakat 10 gün boyunca kendisini karantina altına aldığını söyledi. Wolff, F1 padokunda COVID’e yakalanan 4. üst düzey takım personeli oldu. Öncesinde Lawrence Stroll (Aston Martin), Simon Roberts (Williams) ve Jonathan Wheatley (Red Bull Racing) virüse yakalanmıştı.

Sürücüler arasında ise 2020 sezonu boyunca Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton yakalanırken; kış arasında Lando Norris ve Charles Leclerc de pozitif test sonucu verdi.

Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Wolff, “Birkaç gün Kitzbuhel’de kalmayı planladık fakat sonrasında birden bire pozitif bir COVID testi verdim.”

“Bu yüzden kendimizi 10 gün karantina aldık. Şanslıyız ki herhangi bir semptom vermedik çünkü kötüye de gidebilirdi, ama şimdi karantinadan çıktık.”

Wolff sonrasında Hamilton’la kontrat görüşmeleri hakkındaki dedikoduları ele aldı. Wolff Hamilton’ın şu ana kadar sözleşme imzalamadığını ve avukatların görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Avusturyalı iş insanı aynı zamanda George Russell’ın Bahreyn’deki performansının koz olarak kullanıldığı söylentisini de yalanladı.

Wolff aynı zamanda daha önce belirtildiği gibi sözleşme görüşmelerinin sezon öncesi testlerine kadar da sürebileceğini ve -gülerek- yedek planda kendisinin kokpite geçebileceğini söyledi!

Wolff, “Sözleşme görüşmelerinde genelde olduğu gibi farklı açılardan yaklaşıyoruz fakat bu gayet normal.”

“İlişkimizde sağlam bir temel var, büyük bir başarı yakaladık ve gelecekte de bunu devam ettirmek istiyoruz fakat bazen bir şeyleri konuşarak halletmeniz gerekir ve bu biraz zaman alıyor. Ama en geç Bahreyn’e kadar bir sözleşme imzalanması gerekiyor.”

“Herhangi bir son tarih yok, avukatlar sıkı bir şekilde çalışıyor; elbette ikimiz de Zoom üstünde tartıştığımızda ve onlara durmadan belirsiz maddeler gönderdiğimizde avukatların işini zorlaştırıyoruz. O şu anda ABD’de ve ben de buradayım, bir noktada bunu tamamlayacağız.”

“B planı olarak ise evet, kokpite o geçmezse sıradakinin ben olduğumu söyledim! Sadece araca adapte olmam gerek, o kadar. Ama şaka bir yana, sadece zamana bakıyor. Russell kozunu da hiç kullanmadık. (Russell) kendisini iyi pazarladı!”

“Bir gün en üst seviyedeki bir araçta olacak fakat tehditlerde bulunmak, (Lewis’le) uzun süredir devam eden ilişkimizin hiçbir zaman bir parçası olmadı. Birlikte yarışmak istediğimizi biliyoruz ve artık sadece - şu anda yaptığımız gibi - pazarlık yapmamız gerekiyor.” dedi ve gülerek ekledi: “Bir gün tükenmez kalemi çıkaracağız ama birbirimizi görmüyorken bir şeyler imzalamamız zor!”

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Önceki haber

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton , Max Verstappen
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

Vettel, Aston Martin ve Red Bull'u karşılaştırmak istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin ve Red Bull'u karşılaştırmak istemiyor

Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Sakhir'de Russell'ın kazanmasını beklemiş

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İnsanlar, 2007 yılında Hamilton'la yarışırken Bridgestone'a geçtiğimizle ilgilenmiyor"

Wolff üçlü yarışların kötü ama gerekli olduğunu düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff üçlü yarışların kötü ama gerekli olduğunu düşünüyor

Son Haberler

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"
F1 Formula 1 / Son dakika

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor

Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"

1s
2
Formula 1

Perez: "Red Bull, sürdüğüm diğer araçlara kıyasla çok farklı görünüyor"

21s
3
Formula 1

Massa: "Raikkonen'le yarışırken Alonso/Schumacher'e kıyasla neredeyse hiç politika yoktu"

16s
4
Formula 1

Vettel, Aston Martin ve Red Bull'u karşılaştırmak istemiyor

16s
5
Formula 1

Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor

2s

Son Haberler

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"

COVID'e yakalanan Wolff: "Hamilton'la yeni kontratı Bahreyn'e kadar imzalamalıyız"

Formula 1
1s
Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Formula E kurucusu: "Formula 1 bizimle çalışmalı"

Formula 1
1s
Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor

Norris 2021'de McLaren'a daha çok liderlik etmek istiyor

Formula 1
2s
Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"

Domenicali: "Hamilton rekorlar bakımından tüm zamanların en iyisi olabilir"

Formula 1
3s
Alonso, gelecekte Indy 500'e dönüp dönmeyeceğini bilmiyor

Alonso, gelecekte Indy 500'e dönüp dönmeyeceğini bilmiyor

Formula 1
4s

Son Videolar

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.