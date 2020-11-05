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Formula 1 / Son dakika

COVID nedeniyle hastaneye kaldırılan Liuzzi'nin durumu iyi

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COVID nedeniyle hastaneye kaldırılan Liuzzi'nin durumu iyi
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Eski Formula 1 pilotu Vitantonio Liuzzi, koronavirüse yakalanan isimler arasına katıldı ve hastaneye kaldırıldı. İtalyan sürücünün durumu şimdi iyiye gidiyor.

Son olarak HRT ile yarışan eski Red Bull F1 pilotu Liuzzi, iki hafta önce Milano'da eşi Francesca ve üç buçuk yaşındaki kızıyla birlikte koronavirüse yakalandı. 

Liuzzi, virüse yakalandığını 23 Ekim'de yaptırdığı bir testle öğrendi ve ailedeki herkesin virüs testi pozitif çıktı.

Milano'da durumu ağırlaşan Liuzzi, Chieti'deki bir hastaneye kaldırıldı.

Perşembe günü itibariyle hastaneye yatırılan Liuzzi'de ciddi bir zatürre olduğu açıklandı.

İtalyan pilotun durumu o kadar ciddiydi ki, kendi başına nefes alamıyordu ve solunum cihazına bağlandı.

Ancak Liuzzi'nin durumu perşembe gününden bu yana, her geçen gün düzeldi ve salı günü evine gitmesine izin verildi.

İtalyan sürücü tamamen iyileşmedi ancak durumu iyi gidiyor. Liuzzi'nin eşi, zamanında müdahalenin İtalyan sürücünün iyileşmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Şu anda herhangi bir yarış serisinde yer almayan Liuzzi, F1 ve Formula E'de yarış hakemliği yapıyor.

 
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Seri Formula 1
Pilotlar Vitantonio Liuzzi
Editör Roberto Chinchero

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