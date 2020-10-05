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Formula 1 / Son dakika

COVID kısıtlamaları, yeni pistlerdeki çalışmalarda F1 takımlarını zorluyor

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COVID kısıtlamaları, yeni pistlerdeki çalışmalarda F1 takımlarını zorluyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes'ten Andrew Shovlin'e göre, süregelen COVID-19 pandemisi sebebiyle ülkelerin getirdiği seyahat kısıtlamaları, Formula 1 takımlarının takvime yeni dahil edilen pistler için yaptıkları çalışmaları "oldukça zor" bir hale getiriyor.

Sıradaki dört F1 yarışı, normalde 2020 takviminde bulunmayan pistlerde yapılacak ve bu pistlerden hiçbiri, son yedi senede bir yarış düzenlemedi. 

Gelecek hafta sonu Eifel Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan Nürburgring, en son 2013'te F1 yarışına ev sahipliği yaptı. Bu yarıştan sonra ise arka arkaya olarak, ilk grand prix'sini düzenleyecek olan Algarve'de ve 2006'dan beri takvime giremeyen Imola'da yarış yapılacak. 

Daha sonrasında F1, Kasım ayının ortasında Türkiye'deki Intercity İstanbul Park'a gidecek ve pist, 2011'den beri ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak. 

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Masrafları azaltmak adına bu testlerden hiçbirinde özel test yapmama kararı alan takımlar, pistlere alışmak amacıyla simülatör testlerine güveniyorlar.

Ancak İngiltere'nin, virüsün yayılımını durdurmak amacıyla pek çok ülkeye karantina kuralları uygulaması sebebiyle takımlar, sürücüleri ile normaldeki gibi simülatör günleri ayarlamakta oldukça zorlanıyorlar.

Mercedes pist mühendisliği direktörü Shovlin şunları söyledi: "Bu sene takvime eklenen yeni pistlerle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyoruz."

"Normalde sadece bir veya iki tanesiyle uğraşırsınız. Bu da bu yeni pistlerde yapmanız gereken ekstra işe denk gelir. Ve normalde, sürücüler simülatörde bunları denerler."

"Ancak bu durum, COVID üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle gittikçe zorlaşıyor, çünkü bu istisnalar sadece yarış hafta sonunda kalkıyor. Sadece F1'de olduğunuz için ayrıcalıklı değilsiniz - bu ayrıcalık sadece yarışlar için geçerli."

"Tüm bu yeni pistlerin eklenmesiyle bunlara tamamıyla hakim olmak oldukça zor oluyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, on the grid

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tüm F1 takım personeli, yarışlar için karantina önlemlerinden mahrum olabiliyor, ancak bu sadece yarış hafta sonlarında geçerli. 

Normalde Mercedes, simülatördeki işlerini yedek pilotlar Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez ile ortaklaşa çalışan Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile tamamlıyor. 

Ancak Shovlin, yarış ayarları açısından yarış hafta sonuna olan yaklaşımın aynı şekilde ilerlediğini söyledi: "Aracın nasıl çalışacağı konusunda ve her şeyin iyi olduğuna dair yapılan çalışmalar olduğu gibi ilerliyor, bu nerede olursa olsun böyle."

"İyi bilinen bir pist olsun veya olmasın, yapı taşları aynı şekilde ilerliyor, lastiklerin hangi performans seviyesinde olacağını anlayabiliyoruz."

"Bu sebeple bu açıdan yarış öncesinde yapılan işlemler biraz daha zor. Normalde, sürücülerimiz antrenman yapmak için simülatörde olurdu."

Shovlin aynı zamanda, yarışın Ekim ortasında yapılması ve 10 derecenin altında sıcaklıkların görülebilme ihtimali nedeniyle Nürburgring'deki havanın "büyük bir belirsizlik" olacağını söyledi.

"Bir diğer belirsizlik ise hava durumunun nasıl ilerleyeceği." diyen Shovlin ekledi: "Çok geniş bir aralık olabilir. Ve bu da işleri ilginç hale getirebilir. Nürburgring gayet iyi bir pist, oraya geri gidecek olmak çok güzel olacak."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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