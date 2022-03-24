COVID-19 testi negatife dönmeyen Vettel hakkındaki nihai karar cuma günü verilecek

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Sebastian Vettel, sezon öncesi testlerinde yer alsa da, Bahreyn GP öncesi yapılan COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle hafta sonunu kaçırmıştı.

Alman pilot, o günden bu yana İsviçre'deki evinde karantina altındaydı ve Suudi Arabistan GP'de yarışıp yarışmayacağı belirsizdi.

Bugün bir açıklama yayınlayan Aston Martin, Vettel'in son COVID-19 testinin yine pozitif çıktığını doğruladı ve bundan ötürü seyahat etme izni alamadı.

Yine de Aston Martin Vettel'in Suudi Arabistan'da yarışmasını istiyor ve bunun için cuma gününe kadar bekleyecek. Bu, Vettel'e son bir test daha yapılacağı, eğer bu test negatif çıkarsa pistlere döneceği anlamına geliyor. Eğer pozitif çıkarsa o zaman yerini yine Nico Hulkenberg alacak.

Takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sebastian Vettel, Suudi Arabistan'a seyahat edebilmek için gerekli negatif COVID testini henüz veremedi."

"Nico Hulkenberg gerekirse Vettel'in yerine geçmek üzere Cidde'de olacak. Seb'e yarışmak için gereken her türlü fırsatı sağlamak için nihai kararımızı Cuma günü vereceğiz."

Aston Martin'in Bahreyn GP'deki performansı büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. İngiliz ekip, ilk yarışta puan almayı başaramadı ve en yavaş üç takımdan birisi gibi göründü.