COVID-19 testi negatif çıkan Ricciardo, Bahreyn GP'de yarışacak!

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McLaren, geçen hafta Daniel Ricciardo'nun kendisini iyi hissetmesinin ardından ilk gün piste çıkmayacağını açıklamıştı. Ertesi gün de yine MCL36'yı Lando Norris sürdü.

İkinci günün akşamında, Ricciardo'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bu sebeple karantinaya girdi ve testin kalan kısmında yer alamadı.

Takım, Ricciardo'nun kendisini iyi hissetmeye başladığını ve bu sebeple Bahreyn GP'de yarışacağını düşünüyordu.

Çarşamba günü itibariyle Avustralyalı pilotun COVID-19 testi negatife döndü ve yarışmasına izin verildi.

Takımdan yapılan açıklamada şöyle denildi: "McLaren F1 Takımı, geçen haftaki COVID-19 testi pozitif çıkan Daniel'in girdiği son testlerin negatif çıktığını ve bu hafta sonu Bahreyn GP'sinde yarışmaya hazır şekilde, Perşembe günü F1 padokuna döneceğini doğruluyor."

"Daniel, Bahreyn'deki yerel düzenlemeler çerçevesinde tecritte iyileşme sürecine devam ediyor ve durumu her geçen gün iyiye gidiyor."

Ricciardo, yarışma izni alsa bile Bahreyn GP kendisi için pek de kolay geçmeyecek. Çünkü diğer sürücülerin aksine sadece 1.5 günlük testle ilk yarışa katılacak.

McLaren, Ricciardo'nun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alpine ile yedek pilot Oscar Piastri'yi kullanma konusunda anlaşma yapmıştı. Takım, yıl içerisinde bir yedek pilota ihtiyaç duyarsa, seçeneklerden birisi de Piastri olacak.