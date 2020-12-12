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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

COVID-19 sebebiyle "yatağa mahkum" olan Hamilton, "tam %100" hissetmiyor

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COVID-19 sebebiyle "yatağa mahkum" olan Hamilton, "tam %100" hissetmiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Lewis Hamilton geçtiğimiz hafta COVID-19 yüzünden “yatağa mahkum” olduktan sonra Abu Dhabi’deki yarışla Formula 1 heyecanına geri dönünce kendisini “tam %100” hissetmediğini söyledi.

7 kez dünya şampiyonu Hamilton, COVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra geçtiğimiz Pazar günkü Sakhir GP’sini kaçırmak zorunda kalmıştı ama virüsü atlatınca bu hafta sonunun Abu Dhabi GP’sine yetişti ve Cuma günkü sıralama seanslarıyla aksiyona geri döndü.

Mercedes pilotu Yas Marina pistindeki sezon finalinde sıralama turlarını 3. sırada tamamladı, önündeyse Red Bull’dan Max Verstappen ve takım arkadaşı Valtteri Bottas bulunuyor.

Hamilton Mercedes W11 F1 aracına geri dönebildiği için “minnettar olduğunu” ama “tam %100” hissetmediğini söyledi.

Hamilton: “Bundan zarar görenleri gerçekten anlayabiliyorum, birilerini kaybedenleri, ve nasıl olduğunu da anlayabiliyorum çünkü çok iğrenç bir virüs.”

“%100 değilim. Ciğerlerimde halen bir his var.”

“Yine de kolum kopsa bile sürerdim. Yarış pilotları olarak görevimiz bu. En azından o durumda olmadığım için şanslıyım.”

“Kesinlikle fiziksel açıdan kolay bir yarış olmayacak ama üstesinden geleceğim ve kesinlikle her şeyimi vereceğim.”

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Hamilton, COVID-19 testi pozitif döndükten sonra Bahreyn’de 10 gün boyunca kendini izolasyona almak zorunda kaldı ve haftanın çoğunluğu boyunca “yatağa mahkum” olduğunu belirtti.

Hamilton normale göre enerjisinin düşük olduğunu belirtirken virüs sebebiyle kilo verdiğini de açıkladı.

Hamilton: “Genel olarak enerjinizi alıyor.”

“Semptomlardan biri sizi gerçekten süzmesi. Olabildiğince uyumaya çalışıyorum ama enerjimi toplamam eskisi kadar kolay olmuyor, üstelik sadece o hafta içinde bayağı bir kilo verdim.”

“Dediğim gibi en son yarıştığımdaki gibi %100 hissetmiyorum.”

“Ama herhangi bir şekilde yarın çıkıp her şeyimi vermeme engel olamayacak.”

Hamilton pole pozisyonunu sadece 0.086 saniyeyle kaçırdı ama 1. sıralama seansında 20. Virajı geniş alırken aracının zemininde yol açtığı hasarın sonucun değişmesinin tek sebebi olmadığını düşünüyor.

Hamilton, “Biraz hasar aldım.”

“Tüm hafta sonu boyunca orayı ilk defa genişten aldım, yani zemine sadece biraz hasar verdim.”

“Yine de, hasarı almasaydım pole’ü alabileceğimi sanmıyorum. Yardımı dokunmadığına eminim ama yine de ekip hasarı yamamak için iyi bir iş çıkardı. Gece boyunca düzelteceklerdir.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Luke Smith

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