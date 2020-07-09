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Formula 1 / Son dakika

COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı

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COVID-19 protokollerine uymayan Mercedes ve Ferrari, FIA tarafından uyarıldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Tem 2020 17:34

Ferrari ve Mercedes, Charles Leclerc ve Valtteri Bottas'ın Avusturya GP'sinden sonra Monako'ya dönmelerinin ardından COVID-19 protokollerine uymadıkları gerekçesiyle FIA tarafından uyarı aldılar.

FIA, COVID-19 virüsünün yayılımını sınırlamak için katı kurallar uygulamaya karar verdi ve bu kapsamda FIA'nın COVID-19 delegesi, geçen hafta sonu yapılan yarıştan sonra ülkeden çıkan Leclerc ve Bottas hakkında Ferrari ve Mercedes'e uyarı verildi.

Kurallar gereği etkinliğe katılan isimlerin pistten ayrılmasının önünde engel olmasa da, kendi "sosyal baloncuklarının" yani kendi ekibinin dışına çıkmalarına ve başkalarıyla temas kurmalarına izin verilmiyor.

Bottas, Monaco'da zaman geçirdiğine dair sosyal medyadan fotoğraflar paylaşırken, Leclerc, hiç kimsenin maske takmadığı bazı ortamlarda yer aldı ve o anlara dair bazı görüntüler ortaya çıktı.

 

Olayları incelemesinin ardından FIA, her iki sürücünün ekibine de Avusturya'daki yarışlara katılan tüm katılımcılarının uyması gereken kurallara uymaları yönünde bir hatırlatma yazısı yazılacak.

Ferrari, kurallara uymadığı gerekçesiyle ikinci kez uyarı alacak. Daha önce Sebastian Vettel'in maskesiz şekilde Red Bull takım patronu Christian Horner ve Red Bull'un danışmanı Helmut Marko ile görüştüğü bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine FIA, Ferrari'yi uyarmıştı. Ancak tekrarlanan olaylar sonrası FIA'nın konuyu daha ciddi ele alacağı anlaşılıyor.

FIA'nın kural kitabında, tekrarlanan ihlallerin hakemlere bildirilmesine açık kapı bırakılmış durumda.

Steiermark Grand Prix'sinin öncesinde konu hakkında Bottas, yanlış bir şey yapmadığını ve Monako'ya dönme konusunda izne sahip olduğunu belirtti.

"Açıkçası geri dönmesine izin verilip verilmediğini sordum ve evet, izin vardı. Tabii ki aynı ortamda ve aynı insanlarla kaldığım sürece, burada ya da Monako'daki eve dönüp dönmemem bir fark yaratmıyor."

"Bu yüzden Avrupa'da olmamız ve seyahat etmenin oldukça kısa sürmesinden ötürü eve dönmeye karar verdim. Yani seyahatten ötürü ekstra bir baskı yoktu."

"Bu üç tam günü evde geçirmek istedim. Hafta sonu için enerji dolu hissetmenin çok güzel olduğunu düşündüm.

"Bizim için iyi bir karardı ve ne yapacağımı, benim için neyin işe yaradığını, yarışlar arasında ne yapmak istediğimi ve güvenlik açısından hiçbir fark olmadığını anlayabiliyorum. Yani hâlâ burada çalıştığım insanlarla beraberim."

Leclerc, hastalık taşımadığından emin olmak için birkaç koronavirüs testi yaptırdığı için hiçbir sorun görmüyor.

"Eve döndüm ama geri gelmeden önce iki kez test yaptırdım."

"Yani iki gün içinde, iki test, her ikisi de negatifti ve hepsi bu kadar. Evet, iki gün boyunca eve döndüm ve sonuçlardan emin olmak için iki test yaptım."

Fakat bazı pilotlar bu durumdan memnun değildi.

Romain Grosjean, "Evde olmak her zaman daha eğlenceli ama bana seçenek sunulmadı. Mesaj, orada kalmamız gerektiğiydi ve bu yüzden insanların eve döndüğünü görünce biraz şaşırdım."

"Ama aynı zamanda burada olmaktan mutsuz değildim. Dinlenmek için bana bir şans verdi. Dağlara çıktık, bisikletlerimizi kullandık, inekleri görmeye gittik... Pazar akşamı Budapeşte'ye gitmeden önce eve döneceğim. " dedi.

Leclerc'in takım arkadaşı Sebastian Vettel de, "Kendi balonumuzda kaldım." dedi.

Benjamin Vinel

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Seri Formula 1
Takımlar Ferrari Şimdi al , Mercedes Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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