COVID-19 etkisinden kurtulan F1, gelirini %49 oranında arttırdı

Son iki sezon, Nisan-Haziran arasındaki üç aylık periyotta düzenlenen yedi yarışa sahne oldu, bu da bizlere COVID-19 pandemisinin etkilediği 2021 sezonuyla önlemlerin gevşetildiği 2022 sezonları arasındaki gelir farkını kıyaslamak için kullanışlı veriler sunuyor.

2021 sezonunun ilk yarışlarına seyirci katılımı sınırlı tutulmuş, normalde epey kar getiren Paddock Club ise o dönem için pek ilgi çekmemişti. Ancak Paddock Club bu sene tam gaz geri dönmekle kalmadı, eskisinden bile popüler hale geldi.

Seyircilerin dönüşü, Formula 1'in geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği 501 milyon dolarlık gelirin 744 milyon dolara kadar yükselmesine yardımcı olan faktörlerden biri.

Yarış promosyonları, yayın hakları ve sponsorluklardan elde edilen birincil gelir %35 bir artışla 464 milyon dolardan 678 milyon dolara yükselirken, diğer gelirler -özellikle Paddock Club ve navlun- %214 artarak 37 milyon dolardan 116 milyon dolara yükseldi.

2021'in ikinci çeyreğinde açıklanan 43 milyon dolarlık işletme zararı, bu yıl 49 milyon dolarlık kara dönüştü.

Böylece 10 Formula 1 takımlarına dağıtılacak gelir de 308 milyon dolardan 368 milyon dolara yükseldi.

