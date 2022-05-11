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Formula 1 / Miami GP Haberler

Coutlhard: "Vettel, Mick'e geçiş konusunda tavsiye vermeli"

David Coulthard, Sebastian Vettel'in yakın arkadaşı Mick Schumacher'e geçiş konusunda tavsiyeler vermesi gerektiği görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Coutlhard: "Vettel, Mick'e geçiş konusunda tavsiye vermeli"
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Mick Schumacher, Sebastian Vettel'le geçmişe dayanan çok iyi bir ilişkiye sahip ve ikili belki de gridin en iyi anlaşan isimleri olarak görülüyor.

Vettel bu süreçte, Mick'in babası Michael'ın kendisine yaptığı gibi, oğluna tavsiyelerde bulunuyor. Fakat Miami'de işler ikili arasında biraz ters gitti.

Schumacher yarışın son anlarında dokuzuncu sıra için ilk virajda Vettel'e atak yapmaya çalıştı ve yaşanan temasın ardından iki pilotun aracı da hasar gördü.

Vettel yarışa veda ederken, Schumacher bu yılki en iyi yarışını çıkarmasına rağmen hafta sonunu puansız kapattı.

Yarıştan sonra iki pilot da daha iyisini yapabileceklerini söyleyerek birbirlerini suçlamadılar. Fakat eski F1 pilotu David Coulthard, hatanın Schumacher'e ait olduğunu söyledi.

Channel 4'a konuşan Coulthard, "Bence iki çok iyi dostlar. Seb, Mick'in Formula 1 kariyerine biraz yön vermeye çalışıyor."

"Bence Mick'e geçiş konusunda bazı tavsiyeler vermesi lazım."

"Mick'in temastan sonra takıma 'Viraj benimdi' demesi çok hoşuma gitti. Bunu söylerken, kendisinden şüphe duyuyordu."

"Bence bunu düşünerek hata yaptı, o kapı her halükarda üzerine kapanacaktı." dedi.

Mick bu yıl şimdiye kadar puan alma başarısı gösteremedi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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