Coulthard'ın Red Bull hakimiyetini durduracak fikri ne?

Pirelli 2011'den bu yana sporun tek lastik tedarikçisi konumunda. 2006 sonunda Michelin'in Formula 1'den ayrılmasıyla Bridgestone ve Michelin arasında önceki yıllarda yaşanan 'lastik savaşları' sona ermişti.

Lastikler yoldaki temas alanında eşit bir oyun alanı yaratırken, Coulthard ikinci bir tedarikçinin F1'deki gösteriyi geliştirmeye yardımcı olup olmayacağını sorguladı.

Pirelli, 2027 yılının sonuna kadar Formula 1'in tek lastik tedarikçisi olarak kalmak üzere ihale sürecini kazandı. Bu süreçte Bridgestone'u yenerek bir yıllık uzatma seçeneğine sahip oldu.

Bu durum F1 lastik pazarındaki tekellerini en azından önümüzdeki dört sezon için güvence altına alıyor. Ancak Coulthard bu alanda rekabetin olmasının işlemlerin yanı sıra düzeni potansiyel olarak karıştıracak başka bir unsur olabileceğini açıkladı.

Formula For Success podcast'inde Formula 1'in 'lastik savaşlarına' geri dönme olasılığını tartışan Coulthard, Pirelli'nin yanında bir rakibinin olmasının farklı pistlerde doğal bir rekabet değişimi yaratacağına inanıyor.

Eski McLaren ve Red Bull pilotu Coulthard,, "Rekabet türü geliştirir, rekabet insan olarak bizi geliştirir, rekabet mal ve hizmetleri geliştirir, rekabet yarışı geliştirir. Bu nedenle rekabet olursa her şeyin biraz daha iyi olacağına dair aklımda hiçbir şüphe yok."

"Pirelli, önceki lastiklerle geldiğimiz noktada kendilerinden istenenleri yerine getirme konusunda harika bir iş çıkardı, daha büyük lastiklerle geldi ve işte her Grand Prix'yi kazandılar."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images The weekend Pirelli tyre selection

"Sanırım bu, Pirelli'nin pist etrafındaki reklamlarından çok fazla gelir elde edilemeyeceği anlamına gelebilir. Ancak her iki lastik üreticisinin de aynı şekilde reklam yapması imkansız değil. Mercedes Güvenlik Araçları var ve ardından Aston Martin Güvenlik Araçları var."

"Ancak şu anda lastik rekabeti için bir istek olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunun daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Biliyorsunuz, yaptığı diğer şey, bazen Pirelli'nin pist için doğru lastiğe sahip olması ve bazen de diyelim ki tartışmanın iyiliği için Bridgestone'un doğru lastiğe sahip olmasıydı."

"Dolayısıyla, yere temas eden tek şeye, yani lastiklere bağlı olarak pistten piste rekabetçi bir değişim yaşamanız doğaldır." dedi.

Ancak yardımcı sunucu Eddie Jordan, ana lastik tedarikçilerinin, Bridgestone ve Michelin arasındaki F1'in son 'lastik savaşları' sırasında aksiyonun tam ortasında bulunmuş olmaları nedeniyle, en rekabetçi olacağına inandıkları takımlara yöneldiklerine inanarak bu fikre biraz karşı çıktı.

Jordan, "Farklı üreticilerin olduğu bu tür bir dönemde oradaydım ve ana üretici Renault takımını tercih eden Michelin olurdu. Doğal olarak şampiyonayı kazanabileceğini düşündükleri takımları seçerlerdi ve onlara buna göre ödeme yaparlardı. Çünkü orada çok önemli bir bütçe olurdu."

"Büyük paraların serbest düşüşü olmadan rekabeti oraya nasıl getireceğinizi bilmiyorum. Sadece ne olacağını bilmiyorum." dedi.