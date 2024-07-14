Coulthard'dan Piastri'ye: "Değişken koşulları kokpitten yönetmek zorundasınız"
David Coulthard, Britanya Grand Prix'sinin ardından Oscar Piastri'ye McLaren'ın pit stop stratejisiyle ilgili zor bir soru yöneltti.
David Coulthard, Oscar Piastri’ye F1 Britanya Grand Prix'sinde McLaren'in pit stop stratejisine itiraz etmesi gerekip gerekmediğini sordu. Takım arkadaşı Lando Norris liderken, değişen hava koşulları arasında kötü zamanlanmış bir pit stop nedeniyle nihai kazanan Lewis Hamilton'ın onu geçmesine izin verdi.
Norris, Piastri’nin bir sıra önünde üçüncü oldu ve Red Bull patronu Christian Horner'ı da şaşırtan bir stratejiden nasibini aldı. Piastri, Channel 4’e şunları söyledi:
“Son zamanlarda birçok hafta sonundan, her iki garaj tarafında da kazanabileceğimiz hissiyle çıktık”
“Birçok şeyi doğru yaptık. Ama doğru yapmamız gereken tek şey…Onu yapamadık.”
“Bir F1 takımı için en zor karar. Araçlarınız 1-2. sırada, yarım saniye arayla, yağmur geliyor. İkisi de pite mi girecek yoksa biri dışarıda mı kalacak karar vermeniz gerekiyor.”
“Bundan daha yüksek baskı olamaz.”
“Çok geç kaldık. Çift pit stop daha iyi bir karar olurdu.”
“Benim açımdan, hala kuru zemin lastikleriyle devam etmek neredeyse mümkündü. Ama kaldığım ekstra tur işleri kötüleştirdi.” dedi Piastri.
Avustralyalı sürücü, McLaren çift pit stop yapmayı seçseydi, Silverstone’da 1-2 olarak bitireceklerini söyledi.
Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
“Biliyorum, acıtıyor”
“O noktada, çok zaman kaybedeceğimi biliyordum.”
“Ancak bariz bir şekilde dışarıda kalarak kaybettiğim zaman çok daha fazlaydı.”
“Bir tur daha olsaydı yarışı önde götürebilirdim. Bu da ne zaman pite gireceğim konusunda kararı değiştirebilirdi.”
“Sonucu hazmetmek çok zor.” diye ekledi Piastri
Eski F1 sürücüsü Coulthard, ardından Piastri’ye şunları söyledi:
“Bu bana yıllar önce McLaren'deyken Britanya Grand Prix'sinde yaşadıklarımı hatırlatıyor. “Pit stop sıralamasının dışında kaldım. Sonra dört veya beş kez pite girdim. “
“Şüphem vardı. Takıma kulak verdim çünkü onların daha büyük bir resme sahip olduğunu düşündüm.”
“Bundan çıkardığım ders: Değişen koşullarda durumu kokpitten yönetmek zorundasınız.”
Piastri, Coulthard’a şöyle yanıt verdi:
“Bana Max Verstappen’in daha hızlı olduğu söylendi. Sonuçta takım ne kadar daha hızlı olduğunu biliyor, ben bilmiyorum.”
“Liderliği almak için elimdeki tüm konsantrasyonu kullandım. Liderliği alabilirsem, o turda pite girebileceğimi biliyordum.”
“Takım da bunu dikkate alıyor. Hangi arabanın önce pite gireceğini hesaplamak zorundalar. “
“O 30 saniyede pist çok daha kötü hale geldi. Kokpitten bunu yönetmek zor.”
“O durumda, her zaman daha cesur olduğunuzu düşünüp pistte kalabilirsiniz!
“Benim için ve takımın geri kalanı için, gelecekte tekrarlamamak adına alınacak bazı dersler var.”
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