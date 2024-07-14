Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Britanya GP

Coulthard'dan Piastri'ye: "Değişken koşulları kokpitten yönetmek zorundasınız"

David Coulthard, Britanya Grand Prix'sinin ardından Oscar Piastri'ye McLaren'ın pit stop stratejisiyle ilgili zor bir soru yöneltti.

Neva Ünsaldı
David Coulthard, former driver and current Channel 4 TV presenter, F1

David Coulthard, Oscar Piastri’ye F1 Britanya Grand Prix'sinde McLaren'in pit stop stratejisine itiraz etmesi gerekip gerekmediğini sordu. Takım arkadaşı Lando Norris liderken, değişen hava koşulları arasında kötü zamanlanmış bir pit stop nedeniyle nihai kazanan Lewis Hamilton'ın onu geçmesine izin verdi.

Norris, Piastri’nin bir sıra önünde üçüncü oldu ve Red Bull patronu Christian Horner'ı da şaşırtan bir stratejiden nasibini aldı. Piastri, Channel 4’e şunları söyledi: 

“Son zamanlarda birçok hafta sonundan, her iki garaj tarafında da kazanabileceğimiz hissiyle çıktık” 

“Birçok şeyi doğru yaptık. Ama doğru yapmamız gereken tek şey…Onu yapamadık.”

“Bir F1 takımı için en zor karar. Araçlarınız 1-2. sırada, yarım saniye arayla, yağmur geliyor. İkisi de pite mi girecek yoksa biri dışarıda mı kalacak karar vermeniz gerekiyor.”

“Bundan daha yüksek baskı olamaz.” 

“Çok geç kaldık. Çift pit stop daha iyi bir karar olurdu.”

“Benim açımdan, hala kuru zemin lastikleriyle devam etmek neredeyse mümkündü. Ama kaldığım ekstra tur işleri kötüleştirdi.” dedi Piastri. 

Avustralyalı sürücü, McLaren çift pit stop yapmayı seçseydi, Silverstone’da 1-2 olarak bitireceklerini söyledi. 

Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads Lando Norris, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38, leads Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Biliyorum, acıtıyor” 

“O noktada, çok zaman kaybedeceğimi biliyordum.”

“Ancak bariz bir şekilde dışarıda kalarak kaybettiğim zaman çok daha fazlaydı.”

“Bir tur daha olsaydı yarışı önde götürebilirdim. Bu da ne zaman pite gireceğim konusunda kararı değiştirebilirdi.”

“Sonucu hazmetmek çok zor.” diye ekledi Piastri

Eski F1 sürücüsü Coulthard, ardından Piastri’ye şunları söyledi: 

“Bu bana yıllar önce McLaren'deyken Britanya Grand Prix'sinde yaşadıklarımı hatırlatıyor. “Pit stop sıralamasının dışında kaldım. Sonra dört veya beş kez pite girdim. “

“Şüphem vardı. Takıma kulak verdim çünkü onların daha büyük bir resme sahip olduğunu düşündüm.”

“Bundan çıkardığım ders: Değişen koşullarda durumu kokpitten yönetmek zorundasınız.” 

Piastri, Coulthard’a şöyle yanıt verdi: 

“Bana Max Verstappen’in daha hızlı olduğu söylendi. Sonuçta takım ne kadar daha hızlı olduğunu biliyor, ben bilmiyorum.” 

“Liderliği almak için elimdeki tüm konsantrasyonu kullandım. Liderliği alabilirsem, o turda pite girebileceğimi biliyordum.” 

“Takım da bunu dikkate alıyor. Hangi arabanın önce pite gireceğini hesaplamak zorundalar. “

“O 30 saniyede pist çok daha kötü hale geldi. Kokpitten bunu yönetmek zor.”

“O durumda, her zaman daha cesur olduğunuzu düşünüp pistte kalabilirsiniz! 

“Benim için ve takımın geri kalanı için, gelecekte tekrarlamamak adına alınacak bazı dersler var.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur: "Silverstone yarışını feda etmekle doğru kararı verdik"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Formula 1
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

World Superbike
Donington
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

MotoGP
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"
Oscar Piastri
Daha fazlası
Oscar Piastri
Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"

Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"

Formula 1
Britanya GP
Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"
Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
McLaren
Daha fazlası
McLaren
McLaren'dan Red Bull'a gönderme: "Çirkin bir şekilde yarışmak bize göre değil"

McLaren'dan Red Bull'a gönderme: "Çirkin bir şekilde yarışmak bize göre değil"

Formula 1
McLaren'dan Red Bull'a gönderme: "Çirkin bir şekilde yarışmak bize göre değil"
Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!

Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!

Formula 1
Ferrari'ye gitmeme kararı alan Newey, Aston Martin ve McLaren'dan birisini seçecek!
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Formula 1
Britanya GP
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor

Son Haberler

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?

F1 Formula 1
Red Bull, eski Mercedes ve yeni Aston Martin şefi Andy Cowell'ı işe almaya çalıştı mı?
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"

SBK World Superbike
Donington
Bulega: "Toprak'la başa çıkmak imkansızdı, o kendi klasmanındaydı"
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"

MGP MotoGP
VR46, Ducati'nin 2025'te fabrika motosikletlerini azaltma kararına "katılmıyor"
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

F1 Formula 1
Krack: "Aston Martin içerisindeki atmosfer 'mükemmel' değil"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye