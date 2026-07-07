Coulthard'dan FIA'ya çağrı: "Eğlenceyi ön planda tutmalıyız"
Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Britanya Grand Prix'sinin güvenlik aracı ile sona ermesinin ardından FIA'nın kuralları uygularken sportif gösteriyi de göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.
Silverstone'da Charles Leclerc hem pistteki ilk zaferini elde ederken hem de Ferrari'ye Formula 1 tarihindeki 250. grand prix galibiyetini kazandırdı.
Ancak yarışın son bölümünde Max Verstappen'in Stowe virajındaki kazası sonrası yarışa güvenlik aracı dahil oldu ve mücadele damalı bayrağa kadar yeniden başlatılamadı.
Up To Speed podcast'ine konuşan David Coulthard, kuralların uygulanmasında seyir zevkinin de dikkate alınması gerektiğini savundu.
Yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesinin doğru olup olmadığı sorulan Coulthard şu yanıtı verdi: "Ben bunun olmasını tercih etmezdim."
"Evet, kurallar ve yönetmelikler var. Ancak biz aynı zamanda bir eğlence organizasyonuyuz ve bunun her zaman temel önceliklerimizden biri olması gerekiyor."
"Elbette kurallarda, turunu geri alan araçların işlemi yarışın bitimine bir tur kala tamamlandıysa yarışın yeniden başlatılamayacağı yazıyor."
"Ama bence bu süreç hızlandırılabilir. Buna gerçekten inanıyorum."
"Güvenlik aracı piste çıktığında araçlar zaten nötralize edilmiş oluyor. Evet, önce lideri yakalaması gerekiyor ancak bu tamamlandıktan sonra kimse kimseyi geçemiyor. Dolayısıyla bu işlemler çok daha hızlı gerçekleştirilebilir."
FIA Safety Car
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
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