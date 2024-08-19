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Formula 1

Coulthard'a göre Red Bull'un sahip olduğu en iyi üç pilot hangileri?

Eski Red Bull pilotu David Coulthard tüm zamanların en iyi üç Red Bull pilotunu sıraladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
David Coulthard

David Coulthard

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Eski Stewart ve Jaguar takımını devralan Red Bull Racing, 2005 şampiyonasında Formula 1'e resmen girdi ve Coulthard tüm sezonu tamamlarken Christian Klien ve Tonio Luizzi ikinci Red Bull F1 aracını paylaştı.

Coulthard, F1'den emekli olduğunu ancak Red Bull elçisi olarak kalacağını açıklamadan önce takımla üç sezon daha devam etti ve koltuğu 2009'da Sebastian Vettel'e geçti.

Tüm zamanların en iyi üç Red Bull pilotunu sıralayan Coulthard, ilk baştaki ismin Max Verstappen olduğuna inanıyor.

Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna açıklama yapan Coulthard: "Bence ilk sırada Max olmalı."

"Eğer Vettel'in kariyerine bir bütün olarak bakarsanız, dünya şampiyonluklarını kazandığı zamanki kadar etkileyici olmadığını görürsünüz."

"Mercedes'teki Michael Schumacher'e bakın, o da artık Ferrari dönemindeki kadar etkileyici değildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu herkesin kendi zamanı olduğunu gösteriyor ama bence Max'in birinci sırada olduğu çok açık."

İkinci sırada kimin yer aldığına gelince, Vettel dört dünya şampiyonluğu ile ikinci olurken, onun arkasında Mark Webber geliyor.

Her ikisi de Red Bull'da şampiyonluk kazanmadığı halde Webber'in Ricciardo'yu neden geçtiği sorusuna Coulthard şu yanıtı verdi: "Mark Webber'in Daniel Ricciardo'nun önünde olduğunu söyleyebilirim, çünkü o daha olgun, Daniel biraz daha çocuk."

"Webber'in kimsenin onu ezmesine izin vermedi. Dahası, Oscar Piastri'nin şu anki menajeri yıllarca o zamanki Dünya Şampiyonu ile rekabet etmek zorunda kalırken, Ricciardo yükselişte olan bir Verstappen ile mücadele etmektense Renault'ya kazançlı bir ayrılığı tercih etti."

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