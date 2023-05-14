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Coulthard'a göre New York cadde pisti Formula 1 takvimine eklenmeli

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard'a göre takvimde bir ABD yarışına daha yer var, bu yarışın düzenleneceği pist de New York'taki cadde pisti!

Charles Bradley
Ekleyen:
Construction work at Port Imperial, the venue for the 2013 Grand Prix of America

Miami GP'si öncesinde Lewis Hamilton'ın yanı sıra Hollywood film yıldızları James Marsden ve Simu Liu'nun da katıldığı IWC Schaffhausen basketbol etkinliğinde Autosport'a konuşan Coulthard, bir diğer fantastik öneride bulundu: New York'ta bir cadde pistinin F1 takvimine eklenmesi!

Yaklaşık 10 sene önce Hermann Tilke tarafından tasarlanan ve Hudson Nehri'ne bakan sokakları kullanan 3,2 millik Port Imperial pistinin normalde 2013 sezonundan itibaren ABD GP'si olarak takvimde bulunması gerekiyordu, ancak sözleşme anlaşmazlıkları nedeniyle proje rafa kaldırıldı.

2012 yılında Red Bull RB7 gösteri aracıyla bu pistte turlayan Coulthard'a göre ABD'de dört yarış düzenlenecekse en ideal pist burası.

Coulthard, "Birkaç yıl önce New York'ta Weehawken'de bir yarış düzenlemeye çalıştık.

"Red Bull gösteri araçlarından biriyle piste çıktığımı hatırlıyorum, inanılmaz bir deneyimdi. Özellikle Manhattan'ın karşısında öyle bir yükselti değişimi var ki, Spa'daki Eau Rouge'u tam anlamıyla çocuk oyuncağına çeviriyor!" 

"Eğer bu planlar yeniden gündeme gelseydi kesinlikle müthiş olurdu." dedi.

Christian Epp, Director Circuit of Americas Tilke GmbH with David Coulthard

Christian Epp, Director Circuit of Americas Tilke GmbH with David Coulthard

Photo by: Andre Vor / Sutton Images

Takvimde bir ABD yarışına daha yer olduğunu düşünen Coulthard, "Kıtanın büyüklüğünü düşündüğünüzde, gelecekte burada dört yarışa çıkabileceğimizi düşünüyorum."

"Hepsinin kendine has bir tadı olacak, olmak zorunda. Amerika'da her eyalet birbirinden oldukça farklı, bu farklar yarışlara da yansıyacak, her yarış o eyaletin kişiliğini yansıtacak."

"Austin bizim alışkın olduğumuz bir pist, o yüzden gidip yarışacağız. Miami biraz hibrit bir pist ve Vegas yetişkinler için bir oyun alanı. Bir pistten ziyade bir şehirde olmak herkese epey cazip gelecek. Yarışın Cumartesi gecesi düzenlenmesi de büyük bir heyecan yaratacak."

Coulthard'ın görüşlerine katılan Aston Martin takım patronu Mike Krack ise, "Hepimiz buraya [Amerika'ya] gelmekten keyif alıyoruz, bence pazarı yarış sayısıyla aşırı doyurmamaya dikkat ettiğiniz sürece iyi olur."

"Takvimi geliştirirken -tüm bu mesafe ve sürdürülebilirlik tartışmalarıyla- bir bölgede çok sık ve çok fazla yarış yapma riskini çok hızlı bir şekilde alıyorsunuz."

"Yine de burada dört yarış düzenlenmesini isterim, hiç sorun değil!" dedi. 

The proposed layout of the 2013 F1 Grand Prix of America

The proposed layout of the 2013 F1 Grand Prix of America

Photo by: Andre Vor / Sutton Images

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