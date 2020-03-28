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Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Yarışlar yakında seyircisiz şekilde başlayabilir"

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Coulthard: "Yarışlar yakında seyircisiz şekilde başlayabilir"
Ekleyen:
, Editör
28 Mar 2020 13:43

David Coulthard'a göre 2020 Formula 1 sezonu yakın zamanda seyircisiz şekilde başlayabilir.

Formula 1'de 2020 sezonunun ne zaman başlayacağı ve kaç yarışın gerçekleştirileceği tam bir muamma.

Konu hakkında pek çok söylenti bulunuyor ve yarışların başlaması için muhtemel tarih olarak Temmuz ayı görülüyor.

Bu durumda Kanada ve Fransa GP'leri de ertelenmiş olacak. Yıl sonunda havalar soğuyacağı için insanların yarışlara gelmeme ihtimali de var.

Ayrıca Coronavirüs'ün etkileri insanları korkutabilir. F1 de zaten virüsün etkilerini en aza indirmek için yarışları boş tribünler önünde yapabilir.

Tüm bunlar göz önüne alındığında David Coulthard'a göre yarışlar seyircisiz gerçekleşecek.

“Spor etkinliklerinin, birçok insanın gerçekleştireceği konserlerden ve diğer etkinliklerden çok daha hızlı geri döneceğine gerçekten inanıyorum."

"Bu nedenle yarışlar yakında yeniden başlayacak."

"Yakında Grand Prix'lerin tribünlerde seyirci olmadan gerçekleşeceğini düşünüyorum.

"Sezonun ilerleyen kısmında ise yarışlar seyircilerle yapılacak. Ancak seyirci olmasa bile, Hollanda Grand Prix'sinin başarılı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum."

"Tüm bu durum nedeniyle yarışın önceden planlanan tarihlerde gerçekleşmemesi üzücü. Herkes böyle bir yarışı büyük bir coşkuyla bekliyordu ve umarım belli bir tarih ayarlayabilirler."

"Yaşanan her şey, dünyaya dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor." 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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