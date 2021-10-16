Coulthard: "Yaptığı hatalar, Hamilton'ın baskı altında olduğunu gösteriyor"

Formula 1'de pilotlar şampiyonasındaki mücadele bu yıl son derece yoğun geçiyor ve Max Verstappen bitime altı yarış kala Lewis Hamilton'ın sadece altı puan önünde yer alıyor.

2016 yılında Nico Rosberg'in şampiyonluğundan bu yana arka arkaya dört şampiyonluk elde eden Hamilton, bu şampiyonlukların tamamını, sezonun bitiminden çok önce ilan etti.

Fakat bu yıl ciddi bir rakiple karşı karşıya ve zaman zaman yaptığı hatalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oluyor.

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Hamilton'ın yaptığı hatalara dikkat çekti ve bunların küçük hatalar olsa bile, baskı altında olduğunun birer göstergesi olduğunu söyledi.

Coulthard, Channel 4'a verdiği demeçte, "Lewis'in çok sayıda küçük olayı vardı ve her seferinde paçayı kurtarmayı başardı."

"Imola'da çakıla çıktı, bariyerlere çarptı ve geri dönmeyi başardı. Bunun gibi daha çok şey var. Son zamanlara baktığınızda Rusya'da pit duvarına çarptığında da çok az hasar gördü."

"Dikkat çekici olan şey bu. Onu, çok fazla hata yaparken göremezsiniz. Şimdi çok sayıda küçük olay yaşıyor fakat tüm bunlar onun baskı altında olduğunu gösteriyor." dedi.

Mark Webber de geçtiğimiz günlerde Hamilton'ın bu yıl yapılmayacak hatalar yaptığına dikkat çekmiş ve "Bakü'de yeniden startta lastiklerini kilitledi. Budapeşte'de gridde tek başınaydı. Herkes kuru zemin lastiğine geçerken o hâlâ geçiş lastiğindeydi. Bana göre bu hatalar Lewis'e hiç yakışmıyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leaves the garage Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images