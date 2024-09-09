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Formula 1 İtalya GP

Coulthard: "Williams, Mick veya Lawson'ı tercih etmeyecekti"

David Coulthard, Williams'ın kendi akademi pilotlarından birini tercih etmesinin beklenen bir karar olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
David Coulthard, Red Bull Racing

David Coulthard, Red Bull Racing

Fotoğraf: Nikolaz Godet

Williams, Logan Sargeant'ı sezon ortasında takımdan gönderdi ve yerine kendi akademi pilotlarından Franco Colapinto'yu getirdi.

Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher ve Red Bull'un yedek sürücüsü Liam Lawson, Williams'ın sezon sonuna kadar tercih edebileceği isimler arasındaydı.

Ancak Williams tüm bu seçenekler arasında tercihini kendi genç pilotlarından yana kullandı.

Eski Williams pilotu David Coulthard, bu kararın şaşırtıcı olmadığını belirterek şunları söyledi: "Williams her halükarda akademisinden birini seçecekti."

"Mick Schumacher devreye sokulabilirdi ancak takım geleceğe bakmayı tercih etti."

"‘Logan’dan daha iyi olan herhangi birini seçme’ düşüncesiyle hareket ettiler."

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Enes Erdemirel
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