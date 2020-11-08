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Formula 1 / Son dakika

Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"

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Coulthard: "Vettel'in dönemi bitti"
Ekleyen:
, Editör

David Coulthard, Sebastian Vettel'in artık eski performansını sergilemeyeceğini ve Formula 1'deki döneminin kapandığını söyledi.

Ferrari, sezon sonunda Sebastian Vettel'le devam etmeyeceklerini ve yerini Carlos Sainz'ın alacağını açıklamıştı.

Vettel, son yıllarda hayal kırıklığı yarattı ve bu yıl en iyi performansından çok uzaktı. Yine de tüm zamanların en başarılı pilotları arasında yer alıyor.

33 yaşındaki pilot sezon sonunda F1'den ayrılmak yerine Aston Martin'e geçme kararı aldı ve eski günlerindeki gibi performans sergileyip sergileyemeyeceği merak ediliyor

Konu hakkında konuşan Channel 4'a konuşan David Coulthard, "Ferrari, Leclerc ile uzun vadeli bir anlaşma yaptığını çok erken bir noktada doğruladı. Bu, onun mizacından, takımla çalışmaya olan yaklaşımından kaynaklanıyor. Onun sadece hızlı bir pilot olmadığını görüyorlar, aynı zamanda takımın ilerlemesine izin verecek tüm liderlik özelliklerine de sahip."

"Sebastian dört kez dünya şampiyonu oldu ancak zaferleri ve şöhreti geçmişte kaldı, şimdi geleceği düşünmeliyiz. Tasarımcı olmadığı için aracın gelişim sürecini hiçbir şekilde etkileyemiyor. Ancak sürücünün aracın sesi olarak kaldığı söylenebilir. Ve bunun daha hızlı sürüş yapan biri tarafından söylenmesini istiyorsunuz, tersi değil."

"Sebastian zaten birkaç yarışı ilk onun dışında bitirdi, yani onun için bitti. Bazıları Racing Point'e  geçtiğinde eski haline dönmesini umuyor, ama bunun olacağından şüpheliyim. Elbette, hiçbir şey göz ardı edilemez. Ama orta seviye bir takıma geçişin, bir şeyleri değiştirmesini ve eski tutkusunu geri kazanmasına yardımcı olmasını beklemiyorum." dedi.

Coulthard, Sainz-Leclerc kadrosuna ise güveniyor.

"Her ikisi de genç ve her ikisi de takımda hangi rollere sahip oldukları anlamalılar. Bence her şeyden önce araca ince ayar yapmak zorunda kalacaklar. Ayrıca birbirlerinin gücünü tartmaya başlayacaklar, bu da Carlos'un hızını en başından göstermesi gerektiği anlamına geliyor."

"Charles, Ferrari'de işlerin nasıl yürüdüğünü zaten biliyor ve herkese aşina, bu da ona özellikle başlangıçta çarpıcı bir avantaj sağlıyor."

"Carlos'un buna cevap vermek için yüksek seviyeye çıkması gerekiyor. Ona bunun için altı ay verirdim. Bu süre zarfında Charles seviyesine ulaşamazsa, korkarım ki Ferrari'deki kariyeri uzun olmayacak."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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