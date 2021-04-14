Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

Sebastian Vettel, 2020’de Ferrari’deki takım arkadaşına sürekli olarak yenildiği kötü sezondan sonra Aston Martin’e katıldı ve taze bir başlangıç yaptı.

Ancak, grid cezası almasının ve Bahreyn Grand Prix’sinde Esteban Ocon’la çarpışmasının ardından, yeni takımıyla çok umut verici bir başlangıç yapmış gibi görünmüyor.

Alman pilot, yarıştan önce, sıralama turlarında Haas çaylağı Nikita Mazepin’in attığı spinden sonra ortaya çıkan sarı bayrağa uymadığı gerekçesiyle, üç puan ve beş sıra grid cezası aldı.

Aldığı cezanın ardından yarışa son sırada başlayan Vettel yarışı 15. sırada bitirirken, takım arkadaşı Lance Stroll ise 10. sırada yarışı tamamladı.

David Coulthard ise Alman sürücünün, geçtiğimiz sezon Ferrari’de yaşadığı gibi bir sezon geçirebileceğini düşünüyor.

Coulthard, Vettel'in takıma geçişinin sadece Alman pazarı veya Aston Martin için önemli olmayacağını, aynı zamanda takımın diğer sürücüsü Lance Stroll için de önemli olabileceğini ekledi.

Coulthard konu hakkında şunları söyledi: ‘’Bence Vettel, takıma getirdiği tecrübe anlamında bir hazine, aynı zamanda aracı güvenli kullanacak biri.’’

‘’Onu takıma getirdiler ancak Perez’in Meksika’dan getirdiği sponsorlukları kaybettiler. Vettel’in bu parayı Almanya’dan getirmesinin imkanı yok. Tam tersi takımdan bir sürü para alacak.’’

‘’Eğer Stroll, dört kez dünya şampiyonunu yenebilirse, bu onun bir gün şampiyon olacağı anlamına gelebilir.’’

‘’Durumun böyle olup olmadığını bilmiyorum ancak aynı zamanda Vettel’in güç anlamında nerede olduğunu da merak ediyorum.’’

‘’Eğer Stroll, Vettel'e, Charles’ın yaptığını yaparsa, Vettel’in bu sezonu nasıl bitireceğini tahmin edemiyorum.’’