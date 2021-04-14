Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
136 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
150 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
164 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
206 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş Sonraki / Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"
Formula 1 / Son dakika

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

Ekleyen:

David Coulthard, Sebastian Vettel’i Lance Stroll’ün bu yıl onu geçebileceği ve Alman sürücünün yine gridin sonlarında kalabileceği konusunda uyardı.

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

Sebastian Vettel, 2020’de Ferrari’deki takım arkadaşına sürekli olarak yenildiği kötü sezondan sonra Aston Martin’e katıldı ve taze bir başlangıç yaptı.

Ancak, grid cezası almasının  ve Bahreyn Grand Prix’sinde Esteban Ocon’la çarpışmasının ardından, yeni takımıyla çok umut verici bir başlangıç yapmış gibi görünmüyor.

Alman pilot, yarıştan önce, sıralama turlarında Haas çaylağı Nikita Mazepin’in attığı spinden sonra ortaya çıkan sarı bayrağa  uymadığı gerekçesiyle, üç puan ve beş sıra grid cezası aldı.

Aldığı cezanın ardından yarışa son sırada başlayan Vettel yarışı 15. sırada bitirirken, takım arkadaşı Lance Stroll ise 10. sırada yarışı tamamladı.

David Coulthard ise Alman sürücünün, geçtiğimiz sezon Ferrari’de yaşadığı gibi bir sezon geçirebileceğini düşünüyor.

Coulthard, Vettel'in takıma geçişinin sadece Alman pazarı veya Aston Martin için önemli olmayacağını, aynı zamanda takımın diğer sürücüsü Lance Stroll için de önemli olabileceğini ekledi.

Coulthard konu hakkında şunları söyledi: ‘’Bence Vettel, takıma getirdiği tecrübe anlamında bir hazine, aynı zamanda aracı güvenli kullanacak biri.’’

‘’Onu takıma getirdiler ancak Perez’in Meksika’dan getirdiği sponsorlukları kaybettiler. Vettel’in bu parayı Almanya’dan getirmesinin imkanı yok. Tam tersi takımdan bir sürü para alacak.’’

‘’Eğer Stroll, dört kez dünya şampiyonunu yenebilirse, bu onun bir gün şampiyon olacağı anlamına gelebilir.’’

‘’Durumun böyle olup olmadığını bilmiyorum ancak aynı zamanda Vettel’in güç anlamında nerede olduğunu da merak ediyorum.’’

‘’Eğer Stroll, Vettel'e, Charles’ın yaptığını yaparsa, Vettel’in bu sezonu nasıl bitireceğini tahmin edemiyorum.’’

paylaşım
yorumlar
Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş

Önceki haber

Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş

Sonraki haber

Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"

Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

2s
2
Formula 1

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

1s
3
Formula 1

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı

9s
4
Formula 1

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

7s
5
Formula 1

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

4s
Son Haberler
Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"
F1

Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"

49dk
Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı
F1

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

1s
Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş
F1

Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş

1s
Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?
F1

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

2s
Ricciardo, McLaren ile birlikte IndyCar ve Bathurst’a katılabilmeyi umuyor
F1

Ricciardo, McLaren ile birlikte IndyCar ve Bathurst’a katılabilmeyi umuyor

2s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Daha fazlası
Betim Aker
Kızgın bir Ferrari taraftarı, Albon'la kavga etmeye çalışmış
Formula 1 / Son dakika

Kızgın bir Ferrari taraftarı, Albon'la kavga etmeye çalışmış

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
Formula 1 / Son dakika

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

Hamilton, emekli olduktan sonra da F1’de kalmak isteyebileceğini açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, emekli olduktan sonra da F1’de kalmak isteyebileceğini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Bottas’ın takım arkadaşı olmanın en iyi yanını açıkladı

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Smedley: ‘’Sainz, Massa’nın Ferrari’deki hatasını yapmıyor’’

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Monako Prensi'nin hediye edilen SF90'ı sergilemesine izin vermiş

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Brundle: ‘’Ricciardo’nun Renault’ya geçmesi bir hataydı’’

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, kaybettiği performansı nasıl telafi etmeye çalışıyor?

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber, Ferrari'ye gitmediği için pişman değil

Son Haberler

Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Todt: "Formula E, hak ettiği ilgi görmüyor"

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı
F1 Formula 1 / Son dakika

Coulthard, Vettel’i Stroll konusunda uyardı

Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen'le olan savaşı, Sainz'a "güven" vermiş

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.