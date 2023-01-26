Coulthard: "Vettel, Schumacher'e göre daha 'uluslararası' bir kişiliğe sahip"

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Vettel, 2010'dan 2013'e kadar Red Bull ile art arda dört Dünya Şampiyonluğu kazandı. Kendisinden önceki ve sonraki birçok pilotun imreneceği türden bir Formula 1 kariyerine sahipti.

Ancak bu şampiyonluk başarılarının ardından, bir süre sonra Ferrari takımında beklediği performansı elde edememesi ve ardından Aston Martin’in ön sıra mücadelesinden ziyade orta sıralarda mücadele etmesiyle eski formunu kaybetti, ancak zaman zaman galibiyetler aldı.

Bu hafta sonu Dublin sokaklarında Vettel'in şampiyonluk kazanan RB7'sini kullanacak olan Coulthard'a Vettel'in kariyeri soruldu. İskoç pilot, Vettel'in zorluk yaşadığı dönemde Alman pilotun basın sorumlusu olan Britta Roeske ile başının derde girdiğini açıkladı.

Coulthard Dublin'de medyaya verdiği demeçte, "Benim için, eski dönemdeki halinden çok daha farklı bir noktada olduğunu görmek çok zordu, çünkü televizyonda; gördüklerinizi söylemek zorundasınız."

"Sırf onu seviyorsunuz diye 15.lik elde ettiğinde dahi harika bir performans sergilediğini söyleyemezsiniz... Bir noktada ’Bu harika değil’ de diyebilmek zorundasınız."

"Son zamanlarda Red Bull'da çalıştığım dönemden tanıdığım basın sorumlusuyla birkaç kez karşılaştım ve bana 'Sebastian'a çok yükleniyorsun' dedi... Ama 15. bitirdiğinde ne diyebilirim ki? Öndeki diğer 14 kişinin daha iyi bir iş çıkardığını söylemek zorundayım."

"Bu işler böyledir ve ben de yarışırken bununla başa çıkmak zorunda kaldım."

David Coulthard, former driver and current Channel 4 TV presenter, F1 Fotoğraf: Alister Thorpe / GP Racing

"Ama eminim Seb'in motor sporlarında başka şeylerle de öne çıktığını göreceğiz ve bunun ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Vettel'in kariyeri konusunda Coulthard övgüden başka bir şey söylemedi.

Coulthard, "İnanılmazdı, zekiydi, hızlıydı ve dünyeviydi. Benim bakış açıma göre Michael [Schumacher], her yaklaşımında çok 'Almancıydı', Seb'in biraz daha uluslararası bir kişiliğe sahip olduğunu düşünüyorum."

"Bu Almanya'dan, İskoçya'dan ya da başka bir yerden olmanızla ilgili değil. Ama bilirsiniz, bazılarımız biraz milliyetçi olabiliyor. Bence Seb yarışmaya çok dünyevi bir yaklaşım getirdi."

"Bence elde ettiği sonuçlar inanılmazdı. Toro Rosso ile Red Bull'un ilk zaferini kazandı, dört kez üst üste Dünya Şampiyonu oldu, galibiyet ve pole pozisyonu rekoru kırdı.

"Ayrıca iyi bir espri anlayışı da vardı!" dedi.

Vettel'in Formula 1 dışındaki ilk macerası ay sonunda İsveç'te düzenlenecek olan Şampiyonlar Yarışı olacak ve Almanya Takımı'nda Mick Schumacher ile birlikte yarışacak.