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Formula 1 İspanya GP

Coulthard: "Verstappen'in şampiyonluğu garanti değil"

13 yarış galibi David Coulthard, Formula 1 gridinin hiç bu kadar yakın olmadığını öne sürüyor ve Max Verstappen'in 2024 Dünya Şampiyonluğu'nun garanti olmadığını düşünüyor.

Neva Ünsaldı
David Coulthard

David Coulthard

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen ve Red Bull, 2023 yılında rekor kıran bir dominasyon sergileyerek 22 yarışın 21'ini kazandı. Verstappen bu yarışlardan 19'unu kazanmıştı. Ancak 2024 sezonunun ortasına yaklaşılırken rekabet sertleşti.

Sezon başında beş yarışın dördünü kazandıktan sonra Verstappen, pist üzerinde McLaren, Ferrari ve Mercedes’ten gelen ataklarla karşı karşıya kaldı ve öndeki mücadele daha da zorlu hale geldi.

McLaren pilotu Lando Norris, Miami'de kariyerinin ilk zaferini elde etti, ardından Verstappen, Imola’da Britanyalıyı kıl payı arkada bırakarak geri döndü.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako'da damalı bayrağı ilk gören isim oldu, ardından Verstappen, Norris ve George Russell ile Kanada Grand Prix'sinde girdiği yarış boyu süren mücadeleyi kazanarak zafere ulaştı.

Barselona-Catalunya Pistindeki yarış ise rakiplerin çekindiği Red Bull'un dominasyonunu geri getirmedi. Yarış galibi Verstappen ile ikinci sıradaki Lando Norris arasındaki fark sadece iki saniye oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, talk after Qualifying

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Channel 4'te konuşan Coulthard'a, tüm sezon boyunca F1 gridinde daha yakın bir rekabetten bahsettiği hatırlatıldı ve Coulthard şöyle yanıt verdi:

"Evet ve bunu söylememin nedeni, oradaki 20 araba arasında tur sürelerine bakarsanız, sporun tarihindeki en yakın fark olduğunu görürsünüz."

“Herkes Red Bull’a daha da yaklaştı. Bu nedenle, ortalama olarak Max'ten iki veya üç ondalık saniye daha yavaş olan Checo [Perez], ilk 10'un arka sıralarına doğru kaymaya başladı. Bu yüzden Max, bu zaferleri elde etmek için gerçekten çalışmak zorunda kalıyor.”

“Bu, pistin arabanıza uygun olup olmadığına, sezonun geri kalanında gelişim profilinizin sizin için işe yarayıp yaramadığına bağlı olarak dalgalanıp duracak.”

“Bu nedenle, Max Verstappen'in Dünya Şampiyonluğu'nun kesin bir zafer olduğunu düşünmüyorum.”

İspanya Grand Prix'si için yapılan ve Norris’in pol pozisyonunu kazandığı sıralama turlarının ardından Verstappen, Red Bull’un dominant günlerinin artık “tamamen geride kaldığını” kabul etti.

Red Bull için bunun bir uyarı olup olmadığı sorulduğunda, Verstappen medyaya şunları söyledi:
“Bence zaten olup bitenler konusunda oldukça uyanık durumdayız.”

“İlerlememiz, daha iyi parçalar getirmemiz gerekiyor.”

“Geçen yıl çok dominant bir arabamız vardı. Artık doğal olarak buna sahip değiliz ve gerçekten yeniden bir adım atmamız gerekiyor.”

Yine de, Verstappen İspanya'da kazandıktan sonra Sürücüler Şampiyonası'nda Lando Norris'in 69 puan önünde bulunuyor.

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