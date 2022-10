Coulthard: "Verstappen'in Hamilton ile mücadelesini izlerken temas edeceklerini düşündüm"

Austin'deki mücadele izleyicilere ufak bir nostalji sundu, nitekim iki Ferrari'nin de oyundan düşmesi ve lider Verstappen'in 11 saniyelik piti nedeniyle iyi bir tempo tutturmayı başaran Hamilton 7 saniye gibi bir farkla liderliğe yükseldi.

Ancak yeni set orta hamurla çok iyi bir tempo tutturan ve hızlıca farkı kapatan Verstappen, son beş tur kala 12. virajda geç fren yaparak rakibini geçti.

Teknik ve nispeten orta hızlı virajlara sahip son sektörde yerini geri almak için her türlü çizgiyi kullanan Hamilton'ın çabaları sonuç vermedi ve sonraki tur yerini sağlamlaştıran son şampiyon, mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf oldu.

İkilinin tekerlek tekerleğe mücadelesi, 2021 sezonundan kalma bir soruyu da akıllara düşürdü: acaba herhangi bir temas görecek miyiz?

Channel 4'e konuşan Coulthard, "Yarışı izlerken sürekli 'temas edecekler, temas edecekler' diye düşünüyordum çünkü geçen yıl bunu pek çok kez gördük."

"Lewis kendinize ölçüt alabileceğiniz, birçok kez şampiyon olmuş bir isim. Max ise başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Ancak bu sezon pist üstünde pek fazla karşı karşıya gelmemişlerdi."

"Tamam, belki Ferrari yarışta beklediğimiz kadar güçlü değildi ama Mercedes ileriye doğru bir adım atmayı başardı. Son üç yarış heyecan verici olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images