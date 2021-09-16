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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Coulthard: "Verstappen veya Hamilton 'benim suçum' demez"

Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

David Coulthard, Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan teması "yarış olayı" olarak gören isimlerden bir diğeri oldu.

Coulthard: "Verstappen veya Hamilton 'benim suçum' demez"

Monza'da gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında bu yılki ikinci temas yaşanmıştı. İkili Monza'nın dar ilk iki virajında temas yaşadılar ve yarış dışı kaldılar.

Verstappen toplamda beş sıra grid cezası aldı ve Rusya Grand Prix'sine beş sıra geriden başlayacak.

Sözlerine, "Bana göre bu kaza bir yarış olayıydı." diyerek başlayan Coulthard, sürücülerin neyi farklı yapması gerektiği sorulduğunda şöyle dedi: "Araçları bu çocuklar sürüyorlar. Aracı kullanan başka biri yok, hakemler de kullanmıyor."

"Her ikisi de kazanmayı sonuna kadar istiyor ve tekerlek tekerleğe savaşıyorlar."

"Her ikisinin de kasıtlı bir şey yaptığını düşünmüyorum. Kararları onlar veriyorlar. O anın sıcağında, neyin doğru olduğuna karar veren, dünyanın en iyi sürücülerinden ikisi. Böyle bir durumda her ikisi de 'evet bu benim hatam' demez. İkisi de diğerini suçlar."

Toto Wolff'un Verstappen'in hareketini 'taktik faul' olarak yorumlamasıyla ilgili Coulthard, "Olan oldu. İstediğiniz kelimeleri kullanabilirsiniz. Bu kaza, en iyi iki sürücü arasında yaşandı. Olan şey bu." dedi.

Coulthard, Halo'nun Hamilton'ı hayatını kurtarmasıyla ilgili, "Hayatını kurtarıp kurtarmadığına bir şey diyemem ama kesinlikle araçla kask arasında yaşanacak teması önledi." dedi.

Tüm bunlar yaşanırken zafer, Coulthard'ın eski takımı McLaren'ın oldu. Coulthard, "Çok iyiydi. Spor için iyi, McLaren için iyi ve Daniel için iyi. Çünkü Daniel bir süredir geri planda kalmıştı. Lando bence ikinciliği çok profesyonelce kabullendi ve bence orada inşa etmeyi başardıkları ruh gerçekten harika. Bu, gelecekte onlara çok yardımcı olacak." dedi.

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